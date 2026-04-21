Fundación Sanitas y Fundación Real Madrid ofrecerán atención sanitaria a personas vulnerables en América Latina - FUNDACIÓN SANITAS

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sanitas y la Fundación Real Madrid han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar acciones de atención sanitaria y formación en salud dirigidas a colectivos vulnerables en Latinoamérica, que permitirá que alrededor de 1.200 personas, principalmente niños y sus familias, vinculados a las escuelas sociodeportivas de la entidad madridista accedan durante el primer año a revisiones médicas especializadas y programas de educación sanitaria.

Durante el acto, Yolanda Erburu, vicepresidenta de, Fundación Sanitas ha señalado que "esta colaboración permite extender el proyecto Solidaridad en Acción a nuevos entornos y responder a necesidades sanitarias concretas en comunidades con acceso limitado a estos servicios". "Además de la atención médica, la formación en salud resulta clave para generar un impacto sostenido en el tiempo", ha subrayado.

El acuerdo, de un año de duración, refuerza el compromiso de ambas entidades con la mejora de la salud y el bienestar en entornos con mayores dificultades de acceso a servicios sanitarios. La iniciativa se desarrollará a través de las unidades de negocio locales del grupo Bupa, matriz de Sanitas, en México, Chile y Brasil.