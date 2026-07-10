Fútbol.- La futura Ciudad Deportiva del Real Oviedo ya tiene concedida la licencia para iniciar el movimiento de tierras

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad. - AYTO. DE SIERO

SIERO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero ha concedido la licencia para iniciar los trabajos de movimiento de tierras de la futura Ciudad Deportiva del Real Oviedo en La Belga (Bobes). La actuación cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros y constituye el inicio material de las obras sobre el terreno.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, han anunciado este viernes en rueda de prensa una medida que permitirá regularizar y preparar la superficie sobre la que posteriormente se construirán los campos de fútbol y los edificios previstos en la primera fase de la instalación deportiva.

La licencia ha sido concedida sobre el proyecto básico y se encuentra condicionada a la presentación del proyecto de ejecución visado y de la dirección de obra. Según ha explicado el regidor, esta documentación se encuentra ya en proceso de visado y, una vez sea registrada en el Ayuntamiento, podrán comenzar las obras. García ha señalado que, en condiciones normales, el movimiento de tierras podría iniciarse este mismo mes de julio, unas labores que se prolongarán durante varios meses debido a la extensión y a los distintos niveles de la parcela. En paralelo, continúa avanzando la tramitación de los campos y edificaciones.

García ha destacado que el Real Oviedo ya ha realizado un desembolso económico "muy importante" para el desarrollo del proyecto, que incluye la adquisición de los terrenos, el pago de más de 400.000 euros en concepto de tasas de licencia y las cantidades abonadas para garantizar el suministro eléctrico.

En lo referente a la segunda fase del complejo deportivo, el alcalde ha detallado que la revisión parcial del planeamiento continúa avanzando y que la tramitación medioambiental está próxima a finalizar. La previsión que maneja el Consistorio de Siero es que esta segunda fase pueda quedar aprobada antes de que finalice el año, con el objetivo de solapar los plazos y que continúe su desarrollo mientras la primera fase se encuentra en ejecución.