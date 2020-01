Fútbol.-El Getafe se aúpa a Champions con polémica, la Real golea al Mallorca y el Celta perdona al Eibar

Publicado 27/01/2020 0:28:41 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Getafe no dejó pasar el tropiezo del Atlético de Madrid ante el Leganés y se situó en los puestos de Liga de Campeones tras ganar por 1-0 al Betis, en un partido marcado por una nueva polémica por las manos dentro del área, mientras que la Real Sociedad goleó (3-0) al Mallorca y el Celta perdonó al Eibar y se llevó un infructuoso empate sin goles, en partidos de la jornada 21 de LaLiga Santander.

En el Coliseum, el Getafe y el Betis vivieron un duelo de poder a poder, marcado por la igualdad y por la escasez de ocasiones en ambos bandos y por dos decisiones diferentes tras dos manos, cada una en un área.

Así, la de Ángel Rodríguez en la del Getafe no fue sancionada por el colegiado Prieto Iglesias que, minutos después y cuando el partido parecía abocado al empate, sí señaló el punto de penalti tras acudir a la pantalla para ver la pelota que había impactado en las manos de Álex Moreno en el área verdiblanca.

Ángel Rodríguez no falló desde los once metros y terminó por dar los tres puntos que permiten a los 'azulones' arrebatar, aunque empatados a 36 puntos, la cuarta plaza al Atlético de Madrid. El Betis, por su parte, pese a su dominio en la primera parte y un balón al palo, se marchó de nuevo de vacío como visitante y cerró una semana negativa con la eliminación copera en Vallecas.

Más goles hubo en el Reale Arena de San Sebastián donde la Real Sociedad se impuso con contundencia al Mallorca por 3-0, gracias a una gran segunda parte donde desarboló al conjunto 'bermellón' para cerrar los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

El conjunto de Vicente Moreno, que venía animado tras su gran victoria ante el Valencia, logró controlar a los realistas en los primeros 45 minutos, donde las defensas pudieron con los ataques, pero se deshicieron nada más iniciarse la segunda mitad.

El sueco Isak, con Willian José de nuevo en la grada esperando si finalmente se marcha en el mercado invernal, no desperdició una asistencia de Portu para remachar cerca de la portería de Reina y abrir el marcador.

El tanto no sentó nada bien a los visitantes, que ya no pudieron contener el alegre juego de los de Imanol Alguacil, ayudados además por la fortuna cuando un disparo que se marchaba fuera de Barrenetxea tropezaba en Fran Gámez y significaba el 2-0 en apenas diez minutos. La Real continuó lanzada y Portu certificó la goleada que devuelve a los 'txuri-urdines' a la sexta plaza, empatado con el Valencia, y que mantiene al Mallorca, pese a que todavía no ha sido capaz de ganar lejos de Son Moix, fuera del descenso.

Y el conjunto balear no durmió en la zona 'caliente' de la tabla porque en Ipurua el Celta sólo pudo arañar un empate sin goles ante un Eibar que tras su gran victoria ante el Atlético no pudo aprovechar su segundo partido seguido como local para alejarse de un rival directo.

Los de Óscar García siguen sin salir de abajo después de encadenar su séptima jornada consecutiva sin ganar y demostrando una vez más que este año está peleado con la portería rival, lastrado por la falta del gol principalmente de Iago Aspas.

El de Moaña fue uno de los que tuvo de las más claras y mejores ocasiones para marcar, pero ninguno de ellos acertó y el equipo vigués se quedó sin poder salir del descanso ante un rival cuyo juego fue calificado por José Luis Mendilibar como una "caca".