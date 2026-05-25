Publicado 25/05/2026 11:44

El Gobierno de Aragón ve el descenso del Real Zaragoza como "una situación triste"

Alejandro Nolasco es el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia.
Alejandro Nolasco es el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha afirmado este lunes que el descenso del Real Zaragoza de LaLiga Hypermotion a la Primera RFEF "es una situación triste".

En rueda de prensa, Nolasco ha comentado que la salida del fútbol español del histórico equipo "es una mala noticia" y ha transmitido el apoyo del Gobierno a los aficionados, confiando en que el descenso de categoría sea "pasajero" y en que "se volverá a ascender".

Por otra parte, el vicepresidente ha rehusado relacionar el descenso con las obras del nuevo estadio de fútbol de La Romareda. "Las obras siguen su marcha", ha zanjado.

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