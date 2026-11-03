El Gobierno de Canarias organizará junto al CD Tenerife un homenaje a Jesús de Miguel

Jesús de Miguel - CD TENERIFE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado este martes que desde el Ejecutivo se hablará con el CD Tenerife para valorar la posibilidad de rendir homenaje al futbolista Jesús de Miguel, quien ha fallecido tras recibir un golpe durante el partido contra el Andorra.

En declaraciones a los medios de comunicación, el máximo dirigente regional ha mostrado su pésame a la familia del jugador y ha lamentado que una persona pueda salir a disputar un partido y perder la vida. "Por mucho que alguien intente asimilar algo, no puedes ir a jugar un partido y fallecer", ha señalado.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno de Canarias promueva algún reconocimiento u homenaje al jugador, Clavijo ha indicado que hablará con la familia blanquiazul para estudiar cómo rendirle honores y mostrarle su respeto.

No obstante, ha considerado que es necesario actuar con prudencia ante el difícil momento que atraviesan los familiares del futbolista y evitar precipitar cualquier decisión.

En este sentido, el presidente ha asegurado que el Ejecutivo regional abordará esta cuestión con la directiva del CD Tenerife.