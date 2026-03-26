Gobierno de Navarra lamenta los incidentes ocurridos tras el Osasuna-Real Madrid y defiende "entornos seguros"

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha condenado la violencia en el ámbito deportivo y ha lamentado, en concreto, los incidentes ocurridos tras el partido entre el CA Osasuna y Real Madrid en el Estadio de El Sadar.

"El deporte es una escuela de valores en la que no tiene cabida ningún tipo de agresión. Hay que garantizar y trabajar entornos seguros para nuestros y nuestras deportistas como para aquellas personas que van a animar y disfrutar un partido o cualquier competición deportiva", ha dicho.

Esnaola ha respondido en el pleno del Parlamento foral a una pregunta de Vox sobre la eliminación de la violencia en el deporte y ha destacado que "aquella tarde acudieron a El Sadar más de 20.000 personas que se comportaron de una manera cívica, disfrutando del partido". "Son acciones que lamentamos que ocurran y que no representan al conjunto de los aficionados ni de los asistentes", ha subrayado.

"Nos consta que el Club ha dado pasos, también la propia Liga, que ha puesto en marcha un programa de diferentes acciones, por ejemplo, la de colocar en los asientos de los campos de fútbol pegatinas con un código QR para denunciar de manera inmediata cualquier conducta de odio que el público pueda observar", ha remarcado.

Ha señalado que desde el Gobierno de Navarra "no hay inacción", como le ha trasladado Vox, sino que "hay trabajo y colaboración" porque trabajan y colaboran "para eliminar cualquier tipo de violencia y para garantizar, con todos los agentes, la seguridad de los eventos deportivos que cada vez son más en Navarra, transcurren con notable éxito, tranquilidad, normalidad, y con alegría del público, que acude a disfrutarlos".

Esnaola ha defendido así que "hay acción, hay trabajo, hay colaboración, hay preocupación y se manifiestan" en todos los programas que este Ejecutivo "viene trabajando" y "en otros de reciente creación" con los que seguirán "reforzando" su compromiso "por un deporte libre de violencia y de agresiones". "Es un trabajo transversal que debe englobar a todo el ecosistema deportivo, pero hay un compromiso global, comunitario y social, porque la violencia no tiene cabida en ningún ámbito de la vida y, por supuesto, tampoco en el deporte", ha aseverado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que desde el Gobierno foral "condenan y rechazan", pero que no podían "entender su inacción, la absoluta permisividad de este Gobierno de Navarra ante los delitos y altercados que ese grupo ultra Indar Gorri, que lleva años, que no es la primera vez, provoca con agilidad en el campo de fútbol".

"Lamentamos que los partidos que sustentan este Gobierno, con su sumisión a los 'Bilduetarras', pongan el foco en las policías nacional y foral, en vez de atacar de frente al verdadero problema, que es la presencia de ultras violentos en el estadio, algo que simplemente no se debe permitir", ha añadio.

Por ello, ha pedido que "se expulse de los campos de fútbol de Pamplona a estos grupos de macarras delincuentes" y ha exigido "tolerancia cero con los ultras". "El club debe implicarse en esta lucha porque las repercusiones no son en el interior de ese campo, en ese recinto, también se propagan a toda la sociedad navarra", ha sentenciado.