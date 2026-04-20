Gobierno Vasco dice que "no todo el mundo" pitó el himno y apela al "respeto y la convivencia" en el fútbol

Archivo - El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión, en el marco de los encuentros por el Acuerdo Estatal por la Vivienda 2026-2030, en la sede del Ministerio, a 9 de juni - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VITORIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha señalado que "no todo el mundo" pitó el himno de España durante la pasada final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid y, tras señalar que no le gustó, ha apelado al "respeto y la convivencia" en el fútbol.

Cuestionado en rueda de prensa por los silbidos al himno nacional, Itxaso, quien presenció como realista el encuentro en directo, ha indicado que "no lo pitó todo el mundo" y que "otra cosa es que los que no pitan no aparecen en ninguna parte".

"No me gustó, como tampoco me gustó que determinados aficionados del Atlético de Madrid insultaran o pitasen cuando se cantaron otras cosas. Soy poco partidario de que las banderas enardezcan los ánimos", ha transmitido.

Itxaso ha destacado que "la Real y la bandera de la Real son muy aglutinantes", para rechazar "todo lo que puede resultar más divisivo". En este sentido, ha puesto en valor "el sentido comunitario y el espíritu de pertenencia que se ha generado".

"Lamentablemente, no estamos muy sobrados de elementos aglutinantes. Vivimos en una sociedad muy polarizada, donde hay muchas grietas y divisiones, y creo que lo bonito de estos días en Sevilla es ver que allí estábamos todos y fue un gran río blanquiazul por encima de diferencias", ha subrayado.

Itxaso ha querido poner en valor que, en la mayoría de los casos, hubo "una gran convivencia con los seguidores del Atlético de Madrid durante todo el día". "Éramos muchos más, pero reinó la convivencia y el buen rollo. Entiendo que tiene más eco y se hace más noticia cuando surgen divisiones o faltas de respeto, pero yo pondría en valor que, en general, las cosas han ido bien", ha valorado.