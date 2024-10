Goia pide a la UEFA que adopte medidas para prohibir el acceso a los estadios de hinchas radicales

Apoyará la solicitud realizada ayer por la Real Sociedad a la UEFA para "no vender entradas a aficiones consideradas violentas"

SAN SEBASTIÁN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha mostrado su enfado y "rotunda condena" ante los incidentes ocurridos este pasado jueves en el estadio de Anoeta "provocados por una minoría ultra", aficionados del equipo belga del Anderlecht, que hay que "erradicar del fútbol". Así, ha pedido a la UEFA que adopte medidas para prohibir el acceso a los estadios de hinchas radicales de clubs.

Goia ha subrayado que "un grupo de ultras no puede condicionar de esta manera un evento deportivo y la actividad normal de una ciudad". "A todos nos gusta el fútbol, y todos queremos vivir en directo noches de Champions o Europa League, pero no teniendo que condicionar la vida de una ciudad por culpa de un grupo de violentos que solo buscan la bronca y no disfrutar de una ciudad y un partido de fútbol, algo que se viene repitiendo con demasiada frecuencia", ha enfatizado.

El regidor donostiarra ha mostrado su "indignación por lo visto y vivido ayer" en Anoeta y ha manifestado que "es momento de que los clubes tomen cartas en el asunto y expulsen a los violentos de los estadios, y que este tipo de gente no se pueda mover al rededor de un deporte que concentra y levanta las pasiones de tantos millones de personas en el mundo".

Del mismo modo, ha trasladado su apoyo "a todos los aficionados que ayer no pudieron ver el partido con normalidad". "No es de recibo que personas, familias con niñas y niños, que van a un estadio tengan que salir corriendo de sus localidades porque alguien les está lanzando objetos", ha remarcado.

Asimismo, Goia ha asegurado que "la ciudad quiere ver y disfrutar del fútbol, y lo quiere hacer en paz y convivencia" y ha destacado que los aficionados de otros lugares "que quieran disfrutar, convivir y ver un partido de fútbol en armonía serán siempre bien recibidas", pero ha insistido en que "lo que no es de recibo es que se obligue a un club a vender entradas a supuestos aficionados al fútbol que se comportan como ayer".

AFICIONES VIOLENTAS

En este sentido, Eneko Goia ha manifestado que apoyará la solicitud realizada ayer por la Real Sociedad a la UEFA para "no vender entradas a aficiones consideradas violentas y que puedan alterar el desarrollo tanto de la ciudad como del propio partido".

Además, ha anunciado que solicitará una reunión al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, "para que, en caso de que no se pueda evitar la venta de entradas, los dispositivos de seguridad de partidos considerados de alto riesgo lleven asociada el aislamiento de la afición visitante en un lugar lejano a la ciudad para no tener que condicionar la vida de las y los donostiarras".