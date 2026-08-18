El Granada CF revisará la estructura de Los Cármenes tras los terremotos antes del partido ante el Mallorca

Archivo - Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA - Archivo

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Granada CF ha informado de que, antes del partido frente al RCD Mallorca del próximo lunes durante la jornada 2 de LaLiga Hypermotion, varios técnicos especializados harán una revisión estructural del Estadio Nuevo Los Cármenes tras la serie de terremotos registrados en la ciudad.

Así lo ha comunicado el club a través de su cuenta en la red social en X, consultada por Europa Press, donde señala que, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, ha encargado esta revisión para garantizar que el estadio continúa cumpliendo los estándares de seguridad necesarios, especialmente ante la proximidad del próximo partido en casa.

Desde el pasado 14 de agosto se han contabilizado 432 eventos sísmicos, dos de ellos de magnitud 4,8 Mw --el sábado 15 y este martes 18 de agosto--, mientras que 45 han sido sentidos por la población.

El Granada disputará el 24 de agosto su primer encuentro como local en este curso de Segunda División, frente al Mallorca, a partir de las 21.30 horas. Será el segundo partido de la temporada para el conjunto nazarí, después del empate a cero del pasado sábado ante el Real Oviedo.

Ante esta situación sísmica, el club ha querido trasladar también todo su ánimo y fuerza a los granadinos en estos momentos y ha recordado la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de las fuentes oficiales.

Desde el Granada han insistido en que la seguridad de todos los asistentes es una "prioridad". Por este motivo, y en cumplimiento de los protocolos establecidos, el club ha solicitado esta revisión estructural del estadio antes de la cita del próximo lunes.