Guardiola: "Koeman se merece otro año, los segundos siempre son mejores"

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha celebrado que su excompañero y colega Ronald Koeman vaya a seguir en el FC Barcelona para una segunda temporada que prevé que será mejor que la primera, en la que ha destacado el haber ganado la Copa del Rey y haber hecho, por momento, el "mejor fútbol" en LaLiga Santander.

Guardiola, que atendió a los medios en el torneo de golf 'Legends Trophy' en el Pula Golf Resort Mallorca, aseguró que Koeman merecía tener la confianza de Joan Laporta y poder disfrutar del segundo año de contrato que tenía firmado.

"Soy muy amigo de Ronald y estoy muy contento de que el presidente esté convencido, y lo sé porque hablé con Laporta, de la decisión. Ha sido un año muy difícil, con pandemia y sin gente, Ronald se merece tener un año con gente en el estadio y los segundos años siempre son mejores, ya conoce al equipo", aseguró.

"El Barça ha jugado muy bien en fases del año, ha ganado la Copa y, en general, con defensa de 5 que en ataque es casi un 3-4-3 ha jugado muy bien. En época fue el que hizo el mejor fútbol, pero la Liga es la regularidad y el Atlético fue justo vencedor", reconoció el de Santpedor.

Además, lamentó que los entrenadores sean "la parte débil del proceso". "Es más fácil mover al entrenador que a los jugadores. Él entendió que se necesitaban unos días para tomar la mejor decisión, pero hablaron con Laporta y se han encontrado y aquí están, y seguirá siendo el entrenador del Barça", celebró.

"He estado en tres clubes diferentes, y en un Barça o Madrid mediáticamente todo es más grande. Y lo comentamos con Ronald, estamos expuestos a esto y si no lo quieres, no te dediques a esto. Pero Ronald es fuerte y tiene experiencia", recalcó.

Por otro lado, aseguró que las contrataciones del Kun Agüero y de Eric Garcia, a quienes tuvo en el City hasta este verano, serán "grandes fichajes" y un "acierto total" para el Barça. "El Kun está contrastado y es un goleador y muy buen chico. Y Eric será un fichaje espectacular, ya se lo dije a Ronald", apuntó.

"Es una joya de chico, muy inteligente, con ganas de aprender, lo absorbe todo y con el tiempo será uno de los capitanes. Un gran fichaje", apuntó sobre el central catalán, formado en las categorías inferiores del club blaugrana.

También tiene claro que no hubo opción a volver al Barça porque está encantado en el City. "Tengo dos años de contrato y estoy encantado en el Manchester City y así seguirá siendo", aseguró.

"Tengo muy buena relación con Carlo, es un entrenador excepcional", comentó sobre Ancelotti, que regresa al Real Madrid. "Más allá de su intuición táctica es muy inteligente, un ser humano excepcional y hará buen trabajo. Estoy contento por él y de su fichaje por un club grande", comentó.