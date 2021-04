El Hertha Berlin despide a su entrenador de porteros por unas declaraciones homófobas

BERLÍN, 6 Abr. (dpa/EP) -

El Hertha Berlin alemán ha anunciado este martes el despido de su entrenador de porteros, el húngaro Zsolt Petry, tras realizar unas declaraciones homofobas en un medio de su país.

En la entrevista, publicada el lunes por el periódico Magyar Nemzet, Petry criticó al portero húngaro Peter Gulacsi, del Leipzig, por jugar en un club que, entre otras cosas, apoya el matrimonio homosexual. Petry dijo no entender qué había llevado a su compatriota Gulacsi a "defender a los homosexuales, a los travestis y a las personas con otras identidades de género".

Según declaró en un comunicado el director ejecutivo del Hertha, Carsten Schmidt, estas declaraciones "no están en consonancia con los valores del Hertha Berlin en su conjunto". Petry se defendió a través de otro comunicado: "Me gustaría subrayar que no soy ni homófobo ni xenófobo. Lamento mucho mi declaración sobre la política de inmigración y me gustaría pedir disculpas a todas las personas que buscan refugio con nosotros y a las que he ofendido".

Sobre el tema de la migración, Petry manifestó en la entrevista que no entiende "cómo Europa puede caer tan bajo moralmente como lo ha hecho ahora." "Europa es un continente cristiano, no me gusta ver el declive moral que está arrastrando el continente. Los liberales exageran las opiniones contrarias: si no te gusta la inmigración, porque un montón de criminales han invadido Europa, entonces te acusan inmediatamente de ser racista", esgrimió el entrenador de porteros, que llevaba en el club alemán desde 2015.