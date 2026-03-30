La IA ayuda a predecir las lesiones en el fútbol de élite ante la sobrecarga de partidos

Un momento del SCS Football Lab 2026 durante la mesa redonda 'El rol de la mujer en el fútbol profesional', moderada por Laura Nieto, coordinadora del Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas de la UCAM - CARM

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 profesionales de clubes de Europa y América han participado en el 'SCS Football Lab 2026' celebrado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid), bajo el impulso de la red HSI-PREVENT y la Strength & Conditioning Society, que preside Pedro Emilio Alcaraz, catedrático de la UCAM y director de su Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo.

El encuentro ha analizado cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ayudar a predecir lesiones musculares ante la actual sobrecarga de los calendarios competitivos, según ha informado la UCAM.

El director de Rendimiento Deportivo del City Football Group, Francesc Cos, ha expuesto que, si bien las lesiones no disminuyen, la intensidad del fútbol ha aumentado, lo que conlleva mayor fatiga y estrés para el jugador.

"Tenemos que ir ganando terreno con la recuperación y estrategias globales", ha asegurado Cos, que ha señalado la relevancia de este asunto ante la próxima Copa Mundial de la FIFA y los calendarios que implican una sobrecarga física.

Por su parte, el catedrático de la UCAM y presidente de la SCS, Pedro Emilio Alcaraz, ha afirmado que el exceso de carga de competición está produciendo un alto número de lesiones musculares que son evitables.

Alcaraz ha defendido el uso de la Inteligencia Artificial para predecir el riesgo de lesión y ha presentado 'InjuryPro', una herramienta basada en IA explicable en la que su equipo de investigación lleva trabajando varios años.

COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINAR

El Congreso ha reunido a representantes de clubes como Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Juventus, Sevilla FC, Villarreal, Levante, Udinese, Lugano y Kansas City.

En las conclusiones del evento se ha incidido en la necesidad de colaboración entre médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores, además de la importancia de mantener los valores deportivos de esfuerzo y solidaridad en los futbolistas.

La mesa de inauguración ha contado con la presencia del doctor Pedro Guillén, presidente de la clínica CEMTRO, quien ha asegurado que "toda sociedad que no investiga, se empobrece", en referencia a la apuesta por las redes de investigación y alianzas estratégicas auspiciadas por la organización.

En las conclusiones del 'SCS Football Lab' se ha incidido en la necesidad de la colaboración entre médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores. Asimismo, se ha hecho hincapié en la aplicabilidad y la transferencia para poner en práctica lo expuesto en el evento, y la importancia de mantener los valores deportivos de crecimiento personal, esfuerzo y solidaridad.