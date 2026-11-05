Identifican y sancionan a aficionados radicales en el dispositivo del Real Sociedad-Olympique de Lyon

Objetos incautados en el dispositivo de seguridad del partido Real Sociedad-Olympique de Lyon - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha identificado durante la pasada noche, en las inmediaciones del estadio de Anoeta en San Sebastián, a alrededor de 20 personas durante el operativo previo al partido de fútbol que este jueves enfrentará a la Real Sociedad con el Olympique de Lyon.

Un total de seis aficionados ultras del club txuriurdin han sido propuestas para ser sancionadas administrativamente por tenencia de espráis de defensa y bastones extensibles, bengalas, armas blancas y sustancias estupefacientes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza estableció a primera tarde de la tarde de este pasado miércoles un dispositivo preventivo de vigilancia en la capital guipuzcoana con el objetivo de evitar posibles altercados entre las aficiones de la Real Sociedad y el Olympique de Lyon con motivo del partido de fútbol de la UEFA Europa League.

En el dispositivo establecido se detectó un grupo de unas 100 personas que se habría reunido en una zona cercana al estadio de Anoeta, habitualmente utilizado como punto de reunión de la afición de la Real Sociedad, que se encontraban en actitud vigilante. Los agentes comprobaron que se trababa de aficionados radicales que apoyan a la Real Sociedad, así como de otros grupos afines como los del Celta de Vigo o el Deportivo Alavés.

Así, se mantuvo un dispositivo de vigilancia y control de este grupo ante la posibilidad de un enfrentamiento con aficionados radicales del Olympique de Lyon. A lo largo de este dispositivo, realizado durante la tarde noche de ayer, los agentes de la Ertzaintza fueron identificando a una veintena de aficionados radicales de los grupos indicados en las inmediaciones del estadio. En estas identificaciones se han ocupado diversos objetos y armas prohibidas como porras extensibles, botes de spray de defensa y armas blancas, bengalas y sustancias estupefacientes.

Los recursos policiales han propuesto para sanción por infracción a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana a seis de estas personas al estar en posesión de estos objetos.

ANTECEDENTES

Los expedientados, seis hombres, tienen entre 20 y 31 años y cuentan con antecedentes con la Ertzaintza. El de 20 años ha sido investigado por amenazas e impedir el derecho a reunión, otro de 22 años a su vez, ha sido investigado por desórdenes públicos; el tercero, de 25, ha sido detenido por un delito contra la seguridad vial.

Otro, de 27 años ha sido sancionado previamente 13 veces por infracciones a la Ley de protección de la seguridad ciudadana y le constan dos detenciones por atentado a agentes y de robo con violencia, el quinto, de 30 años, ha sido sancionado en dos ocasiones por infracciones a la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana y, por último, el de 31 ha sido investigado por impedir el derecho a reunión.