Iker Casillas confía en "revivir otra vez el éxito" de la selección española de fútbol en el Mundial 2026

LEÓN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de la selección española de fútbol y del Real Madrid Iker Casillas se ha mostrado optimista este viernes en cuanto a la participación de España en la Copa del Mundo de 2026 y ha confiado en "revivir el éxito" de hace 15 años.

"Por ahora la ensalada tiene todos los ingredientes para darle un buen aliño y que nos guste. Esperemos que el año que viene podamos revivir otra vez ese éxito", ha señalado. No obstante, el que fue capitán de la selección española cuando se alzó con el título mundial ha apuntado que repetir la victoria es "complicado" y "hay que tener mucha suerte", además de buenos jugadores.

En cuanto a su percepción de aquel éxito en el Mundial 2010 pasados los años, ha manifestado que "parece que fue ayer" y con el paso del tiempo hay personas que lo recuerdan "con más cariño". "Todavía yo cuando veo alguna imagen o alguien te lo nombra te sigues emocionando", ha asegurado. "Esperemos y deseamos en mi caso vivirla como aficionado y que el año que viene se pueda dar esa segunda estrella", ha recalcado.

Iker Casillas ha asegurado que ha disfrutado de mi vida como portero y eso ha sido algo "maravilloso", pero ahora viene "otra vida" con otros objetivos, en la que se propone aprender y saber lo que hay alrededor del fútbol, intentar ayudar a las personas que están involucradas en este deporte y tener una visión diferente a la que tenía como jugador. "No tengo ningún miedo a que se hayan apagado los focos y ser protagonista del terreno de juego, es lo contrario. Me gustaría más pasar más desapercibido", ha declarado.

El exportero del Real Madrid y de la selección española se ha pronunciado de este modo tras ser recibido este viernes por el alcalde de León, José Antonio Diez, con motivo de su presencia en la ciudad para participar en el IX Foro FID Ciudad de León.

Tras la visita institucional, Casillas, acompañado de organizadores y patrocinadores del FID y del concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha atendido a los medios de comunicación para trasladar sus impresiones ante la conferencia que ofrecerá esta tarde en el Auditorio Ciudad de León.