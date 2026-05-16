La ilusión que perseguía al racinguismo invade el césped de El Sardinero tras el regreso a Primera División

La ilusión que perseguía al racinguismo invade el césped de los Campos de Sport tras el regreso a Primera - EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La afición del Real Racing Club de Santander ha invadido el césped de los Campos de Sport de El Sardinero tras el pitido final del duelo ante el Real Valladolid (4-1), en el que el cuadro verdiblanco ha certificado su ascenso a Primera División 14 años después, haciendo realidad la ilusión que perseguía a los cántabros.

Lágrimas, gritos y abrazos han sido los protagonistas sobre el campo, donde la platilla racinguista se ha fundido con los seguidores verdiblancos tras la victoria, que unida a la derrota de la UD Almería frente a la UD Las Palmas, ha confirmado un nuevo hito en la historia del club.

En los instantes previos al final del partido, los aficionados, liderados por la Gradona de los Malditos, han cantado proclamas como 'Volveremos a Primera como el 93', 'Soy verdiblanco, descontrolado' o '¿Cómo no te voy a querer?'.

El estadio ha registrado una asistencia de 22.408 espectadores, tras colgar el cartel de 'No hay billetes'.

La celebración oficial del equipo tendrá lugar este domingo por la tarde en los Campos de Sport, donde tienen preferencia los abonados, y, después, los simpatizantes del club.

Mientras tanto, este sábado se esperan celebraciones improvisadas por toda la ciudad, en lugares como la fuente de Mesones, la Segunda Playa de El Sardinero o el Río la Pila, donde las peñas del club contemplan diferentes iniciativas de música y ocio.

FELICITACIONES

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha celebrado "mucho más que un ascenso. Celebramos el orgullo de una afición que nunca ha dejado de creer. La fuerza de un club histórico. Y la emoción de ver al Racing donde merece estar".

A través de una publicación en sus redes sociales, ha trasladado su enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico, al club "y, sobre todo, a la afición racinguista, que ha estado siempre ahí: en cada partido, en cada temporada, en los momentos buenos y en los más difíciles".

"Este ascenso es esfuerzo, compromiso y pasión. Es el resultado de no rendirse nunca. Y es también una alegría enorme para toda Cantabria. Ahora toca disfrutarlo, celebrarlo y soñar a lo grande. ?? ¡Aúpa Racing!", ha concluido Buruaga.

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha felicitado hoy al Racing por su "merecidísimo" y "anhelado" ascenso a Primera División y ha puesto en valor la "impresionante" temporada realizada por el equipo, el primero en certificar el ascenso.

"Los santanderinos estamos tremendamente orgullosos de este equipo porque ha conseguido un ascenso importantísimo para la ciudad, para el club y para todos los aficionados", ha destacado.

Además, ha felicitado "tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a la directiva del club, porque su trabajo a lo largo de esta temporada ha sido sobresaliente. El Racing ha sido líder durante muchas jornadas, y así sigue hoy, demostrando que ha sido el mejor de la categoría durante esta campaña", ha remarcado.

Del mismo modo, se ha referido a todos los aficionados, de los que ha destacado "su constante entrega y apoyo al equipo", y los ha animado a sumarse a los actos organizados con motivo de la celebración del ascenso.