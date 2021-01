La investigación del brote de coronavirus del Sporting está casi lista y habrá sanciones "ejemplarizantes"

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, se ha referido este jueves a las investigaciones en torno a los brotes de Covid 19 vinculados a una supuesta fiesta en la que participaron algunos jugadores del Sporting y que se celebró en el local de vicepresidente de Otea y ha indicado que, "indudablemente", por lo que han "visto", ha quedado "claro que hubo actuaciones susceptibles de sanción", deseando que estas posibles sanciones "sean ejemplarizantes".

Losa, que ha atendido a los medios de comunicación tras el acto de toma de posesión del nuevo Comisario de la Policía Nacional de Avilés, ha explicado que en el caso de ese brote vinculado al Sporting es la Policía Nacional la que desde el primer momento en el que se conocieron los videos y fotos difundidos por las redes sociales se pudo a investigar la situación.

Así ha indicado que los agentes ya han ultimado todas las investigaciones y ya va a elevar el informe. "Indudablemente por lo que hemos visto está claro que hubo actuaciones susceptibles de sanción y que no que quepa ninguna duda que se va a aplicar toda la fuerza de la ley para acabar con esos comportamientos, absolutamente toda, por responsabilidad y respeto a la ciudadanía que cumple", ha dicho Losa.

Preguntada si esas sanciones serán para personas a título individual o para los establecimientos hosteleros, la delegada ha manifestado "aún no tengo en su mano los expedientes", pero ha recordado que la ley contempla sanciones tanto para las personas como para los establecimientos que permita que en sus locales se incumplan la normativa.

Respecto a si habrá jugadores del Sporting entre las personas sancionadas, la Delegada ha reiterado que "no lo sabe porque no tiene el expediente". "No lo sé, pero se va a saber porque además yo quiero que sea ejemplarizante, la sociedad lo demanda, porque está sufriendo mucho, lleva mucho tiempo sufriendo y no puede estar viendo que se consienten estas actitudes sean de quien sean", ha insistido Losa.

En el caso del brote de Grado, la delegada del Gobierno ha manifestado que ahí es la Guardia Civil quien está llevando a cabo las investigaciones.