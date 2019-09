Fútbol.- Irán mantiene el veto a las mujeres en los estadios pese a la polémica por la muerte de una joven que se inmoló

Publicado 11/09/2019 13:52:06 CET

TEHERÁN, 11 Sep. (dpa/EP) -

Irán pretende mantener la prohibición de que las mujeres puedan acudir a acontecimientos deportivos en estadios pese a las críticas provocadas tras la muerte de una joven que se prendió fuego para protestar por no poder ver un partido de fútbol, según ha indicado este miércoles un responsable gubernamental.

"En las circunstancias actuales, la presencia de los mujeres en los estadios no es recomendable", ha defendido el jefe de gabinete del presidente del país, Mahmud Vaezi, citado por la agencia de noticias Mehr.

En Irán, las mujeres tienen prohibido asistir a los partidos de fútbol en los estadios desde hace cuatro décadas. Este martes murió una joven que se había prendido fuego en protesta por no poder ver a su equipo de fútbol favorito, lo que ha generado una ola de protestas.

Según Vaezi, aunque el Gobierno no pone objeciones en principio, los "requisitos de la moral" deben anteponerse, algo que aún no ocurre ya que los hombres que acuden a los estadios siguen haciendo "insultos vulgares". Un ambiente de este tipo no es el adecuado para las mujeres islámicas, ha sostenido el jefe de gabinete de Hasán Rohani.

La joven fallecida quería ver un partido de su equipo, el Esteghlal Teherán, e intentó entrar al estadio de hombre pero fue detenida y condenada a seis meses de cárcel por insultar a un policía. En protesta por su condena, la mujer, de 30 años, se prendió fuego.

Su muerte ha provocado críticas y protestas en las redes sociales contra la Policía y el sistema judicial. El capitán de la selección nacional de fútbol, Masud Shojaei, ha hablado de "desgracia" mientras que su 'número dos', Ashkan Dejagah, pidió a las autoridades que se replanteen su postura. "¿Cuando pararéis por fin estas cosas? Ya basta", escribió el jugador en Instagram.