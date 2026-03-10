Fútbol- Isabel Díaz Ayuso ofrece a empresarios de Estados Unidos un proyecto para invertir en el Estadio de Vallecas

Archivo - Estadio del Rayo Vallecano - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido este martes a los empresarios estadounidenses invertir en el Estadio del Rayo Vallecano, en un proyecto planteado por el Gobierno regional que contempla 60 millones de euros abierto a un modelo concesional, siempre que el recinto mantenga su fin deportivo.

Así lo ha expuesto la dirigente madrileña en un encuentro organizado por Invest in Madrid en Nueva York, donde se encuentra inmersa en un viaje institucional. En concreto, y sobre las oportunidades de inversión en el ámbito deportivo, ha destacado especialmente el estadio del Rayo Vallecano, en el distrito de Puente de Vallecas. "Estoy segura de que entre startups y proyectos de investigación vamos a conseguir que nazcan otras muchísimas nuevas oportunidades", ha subrayado.

Según han trasladado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, la Comunidad estima que el proyecto prediseñado para la reforma integral del Estadio de Vallecas requerirá alrededor de 60 millones de euros de inversión. Entre las posibles fórmulas de financiación, se contempla tanto la inversión directa como el modelo concesional, siempre para que el recinto esté dedicado a uso deportivo y asociado, aseguran.