Israel acusa a Lamine Yamal de "incitar el odio" contra el país por ondear la bandera de Palestina

Lamine Yamal of FC Barcelona is seen during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid C.F. at Spotify Camp Nou stadium on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha acusado este jueves al futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal de "incitar y fomentar el odio" contra Israel, por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de Liga.

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", ha asegurado el titular de Defensa en un mensaje en redes sociales escrito en castellano.

De esta forma, se ha cuestionado si el gesto de Yamal es "humanitario" o "moral". "Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío", ha indicado.

Y ha reclamado al club blaugrana, "grande y respetado", que "se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".