Israel detiene a una jugadora de la selección femenina de Palestina

Archivo - Imagen de archivo de soldados de Israel en Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido a una futbolista de la selección femenina de Palestina tras citarla a declarar en una comisaría en Jerusalén Occidental, según han denunciado las autoridades palestinas, que han apuntado que otra antigua integrante del combinado fue igualmente detenida por las fuerzas israelíes y han reclamado la liberación de ambas.

La oficina del gobernador palestino de Jerusalén ha señalado en un breve comunicado publicado en redes sociales que "las autoridades israelíes de ocupación han extendido hasta el viernes la detención de Rand Halauani, jugadora del equipo femenino de fútbol, de 20 años".

Así, ha especificado que la joven "fue citada ayer a declarar en un interrogatorio en la comisaría de Talpiot, en Jerusalén Oeste, antes de ser arrestada por las autoridades de ocupación y ser llevada ante un tribunal, que ha decidido extender su detención".

La situación ha sido denunciada por la Asociación Palestina de Fútbol (PFA), que ha condenado "en los términos más firmes" la detención "injusta" de Al Halauani y de Natalie abú Dayé, de 21 años. El organismo indicó el martes que la futbolista, antigua jugadora de la selección y estudiante de la Universidad de Birzeit, fue detenida en la residencia del centro educativo, situado al norte de Ramala.

La PFA ha subrayado en un comunicado que Rand y Natalie son unas jóvenes jugadoras internacionales que han representado con orgullo a Palestina a nivel juvenil y profesional", antes de destacar que "su detención no es un incidente aislado, sino que forma parte de un patrón bien documentado de persecución sistemática de atletas palestinos, que continúa sin que haya rendición de cuentas".

"Lo que sufren los futbolistas palestinos no son meras 'preocupaciones', sino claras violaciones del Derecho Internacional, los estatutos de la FIFA y los principios fundamentales de la Carta Olímpica", ha denunciado, antes de resaltar que "a los atletas palestinos se les niega sistemáticamente la libertad de movimiento, la seguridad y el derecho básico a participar en el deporte en igualdad de condiciones, derechos que la FIFA garantiza explícitamente a todos los jugadores del mundo sin discriminación".

CRITICA EL "CONTINUADO SILENCIO" DE LA FIFA

En este sentido, ha lamentado que "el continuado silencio e inacción de la comunidad internacional de fútbol no refleja solo un doble rasero, sino que permite que estas prácticas ilegales continúen con impunidad", antes de ahondar en que, pese a sus reiteradas quejas a través de canales oficiales, "no se han adoptado medidas serias o proporcionales contra Israel en el seno del sistema global de fútbol".

"Este fracaso no ha hecho sino reforzar la percepción y la realidad de la aplicación selectiva de las reglas. Si la FIFA pretende cumplir con sus propios estatutos, que se comprometen con los Derechos Humanos, la no discriminación y la protección de la integridad del deporte, entonces deben tomarse medidas decisivas. La rendición de cuentas no puede seguir siendo opcional ni aplicarse de forma selectiva", ha argumentado.

La PFA insta a la FIFA, a las confederaciones continentales y a la comunidad deportiva internacional en general a ir más allá de las declaraciones y tomar medidas disciplinarias concretas dentro del marco del fútbol para abordar estas violaciones persistentes", ha esgrimido. "Debe cesar la persecución de los atletas palestinos. Debe cesar la impunidad. Debe cesar la doble moral", ha zanjado, al tiempo que ha reclamado la liberación de ambas detenidas.

Por su parte, el obispo Imad Hadad, de la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y la Tierra Santa, a la que pertenece Abú Dayé, ha reclamado igualmente la liberación de la joven y ha denunciado que "fue detenida a punta de pistola por las fuerzas israelíes en su residencia de estudiantes en Birzeit, junto a otras tres mujeres", sin que por ahora hayan trascendido sus identidades.

"Estamos profundamente consternados y horrorizados por esta noticia, así como por el hecho de que su familia aún desconozca su paradero", ha denunciado. "Natalie es miembro de la Iglesia Evangélica Luterana de la Reforma en Beit Jala, graduada de la Escuela Luterana Talitha Kumi y estudiante de Comunicación y Periodismo en la Universidad de Birzeit", ha resaltado.

Hadad ha solicitado por ello "la liberación inmediata" de Abú Dayé y ha mostrado su solidaridad con su familia. "Nos preocupa profundamente que Natalie se sume ahora a los miles de palestinos detenidos por Israel sin cargos ni juicio", ha dicho, antes de denunciar que "los civiles palestinos, incluyendo mujeres y niños, sufren una profunda injusticia en las cárceles militares israelíes y a menudo permanecen detenidos durante meses o años sin explicación alguna".