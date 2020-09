Fútbol.- Javi Gracia: "Veo la plantilla debilitada y yo estoy un poco decepcionado"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, ha reconocido sentirse "un poco decepcionado" con el comportamiento de su club en el mercado, ya que ve a su plantilla "debilitada" tras la marcha de jugadores como Dani Parejo o Ferran Torres, aunque mantiene "esperanzas" de que lleguen nuevos fichajes.

"Veo la plantilla debilitada, fruto de las salidas que ha habido. Se han ido cinco jugadores importantes del equipo y lógicamente queda debilitada. Con la esperanza de que esos refuerzos que antes de venir ya se me dijo que iban a venir, no ha venido ninguno y tengo esperanzas en que vendrán. Ese es el momento y la situación en la que estamos", lamentó Gracia ante la prensa.

A dos días del debut liguero frente al Levante, el técnico no quiso "quitar el más mínimo mérito al esfuerzo de la plantilla, que está trabajando de manera ejemplar". "Pero todos vemos que es necesario reforzar el equipo y hacerlo cuanto antes", recalcó, antes de explicar cómo trabaja con el club en el mercado.

"Hablo con el presidente y con Corona, las dos personas responsables en diferentes áreas para poder comunicar las necesidades que tenemos y la situación del equipo. Lo he hecho antes de mi llegada en un par de ocasiones y desde mi llegada en tres o cuatro ocasiones, la última hoy antes del entrenamiento. Durante todo este tiempo se ha trabajado en diferentes áreas del club, yo personalmente me he implicado para tratar de incorporar a algún jugador y facilitar alguna llegada. Estoy un poco decepcionado porque no llegan jugadores", resumió.

El navarro se mostró confiado de que podrán "competir", pero no al nivel que desea. "La tristeza que siento es que el club en esta situación no va a poder exigirnos lo que debería de exigirnos por ser el Valencia, por nuestra historia y nuestro potencial. Es la pena que tengo y quiero tener la posibilidad de competir por unos objetivos que sean acordes a lo que todos creemos que debe tener el Valencia", reflexionó.

Pese a estas dificultades, Gracia y su cuerpo técnico tratan de "orientar el trabajo táctico y técnico al próximo compromiso". "Gracias al trabajo y la generosidad de nuestros jugadores tenemos unas garantías de competir que en otras circunstancias no hubiéramos tenido. Si no hubiéramos tenido un vestuario tan comprometido y generoso, estaríamos en un momento más complicado", finalizó.