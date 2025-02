Jefa de prensa de la selección femenina en Mundial dice que Rubiales la instó a mentir sobre el beso a Hermoso

La exdirectora de Fútbol Femenino dice que Rubiales dio "orden" de hablar con Hermoso para "sacar un comunicado"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Patricia Pérez, jefa de prensa de la selección femenina de fútbol, ha asegurado este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales que sufrió "una encerrona" y que el exmandatario la instó a mentir sobre cómo ocurrió el beso a la futbolista Jennifer Hermoso.

En su declaración como testigo, Pérez ha narrado su versión de los sucesos posteriores a la presunta agresión sexual por la que Rubiales se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel. Tras el beso, Pablo García Cuervo, responsable de comunicación, le llamó por teléfono para señalarle que el tema estaba "cogiendo una magnitud grande en España" y que había que "frenar ese ruido mediático".

Según Pérez, García Cuervo le dejó claro que "lo mejor" en ese momento era que Jenni Hermoso emitiera "unas palabras". "Me dice que mi misión es localizar a Jenni, que va en el autobús conmigo (...) Me dijo que había escrito un par de cosas que había que enseñarle a Jenni, y como yo iba en el autobús tenía que localizarla para que él pudiese enseñárselo", ha continuado.

De acuerdo con la testigo, esas palabras describían el beso "como algo anecdótico". Pérez recuerda que vio a Hermoso al bajar del autobús "como cansada", dando la sensación de que "ya la habían molestado con algo, ya le habían pedido algo con antelación porque su actitud era como que estaba harta".

"De hecho, lo primero que dijo es, bueno, esto es lo último que voy a hacer y cuando ya leyó el texto dijo: 'Haced lo que queráis'", ha explicado. La propia Hermoso ha dado la misma versión de los hechos en su declaración, celebrada unos minutos antes.

UNA VERSIÓN CONTRADICTORIA

Pérez, que ha señalado que lleva 13 años trabajando en la RFEF -desde los tiempos de Ángel María Villar--, ha sostenido que nunca había tenido que ir al despacho del presidente, hasta el verano en que ocurrió el beso.

Cuando acudió al mismo, Rubiales la habría instado a que añadiera "frases como que Hermoso le alzó a él y le dio dos cachetadas en el costado". "Y yo le digo que es imposible desde mi ubicación en el campo que yo viera nada de eso", ha incidido.

"El problema", ha aclarado, es que mientras ella declaraba, otro responsable de prensa, Enrique Yunta, "iba transcribiendo". "Yo ni siquiera tenía el ordenador y terminé de declarar sin saber ni lo que habían escrito en mi declaración", ha revelado Pérez, que pidió en ese momento leer su declaración "porque, efectivamente, había incluido cosas que el presidente quería poner" en su boca "y que no había ni vivido ni visto".

Por último, la jefa de prensa ha reconocido que tuvo miedo a perder su puesto de trabajo desde el momento en el que se le llamó a declarar "y estaba el presidente" y sus dos superiores. "Tuve claro que eso era una encerrona", ha zanjado.

RUBIALES DIO LA "ORDEN"

Este mismo lunes también ha testificado Ana Álvarez, ya exdirectora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la cual ha asegurado que Luis Rubiales le dio "orden" de hablar con Hermoso para "sacar un comunicado" tras el beso no consentido que le propinó tras la victoria en el Mundial.

"Íbamos, obviamente, todo el equipo celebrando, emocionados, contestando mensajes, etcétera, y bueno, en un momento determinado, en primera persona sí que recibo la orden del presidente de que hable con el director de Comunicación, que hay que hablar con Jenni porque hay que sacar un comunicado", ha explicado.

En este punto, ha añadido, se acercó a Patricia Pérez, que le dijo que no sabía nada de ese comunicado. "Y en ese momento Pablo García Cuervo, el director de Comunicación, me manda al teléfono el texto textual, tal cual, y entrecomillado, de lo que se desea que se les diga", ha apostillado, afirmando que, al no ser la orden su "responsabilidad", y al saber que el equipo de comunicación estaba "con ello", dejó estar el tema. "Y yo ya no vuelvo a saber nada del comunicado", ha aclarado.

JENNI HERMOSO "ESTABA PREOCUPADA"

Álvarez ha narrado cómo habló con Hermoso en una conversación que mantuvieron en la parte trasera del avión, alejados de los asientos en los que se sentaban las jugadoras. "Jenni vino a hablar conmigo y la noté agitada y preocupada porque había estado hablando con el presidente y le había pedido hacer un video para quitarle hierro al asunto de lo sucedido y me dijo que le había dicho que no, que no quería hacerlo", ha aseverado.

Fue en ese momento, ha añadido, cuando le dijo a la jugadora "que se tranquilizara, que era campeona del mundo y que no hiciera nada que no quisiera hacer". "Yo no tenía esa información, me la traslada ella, no estoy en la toma de decisión de lo que está ocurriendo y es ella la que me dice que se lo han pedido y que no quiere hacerlo", ha insistido.

Álvarez ha recalcado que Hermoso estaba "preocupada" porque "no le gustaba la situación y estaba incómoda". "Me contó las palabras que había tenido con el presidente, y como ya he dicho, la decisión la tenía tomada y así me lo hizo saber (...). Sí que recuerdo que le dije que no hiciera nada que no quisiera hacer, que ella era dueña de sus actos y de sus decisiones, y que no me extrañaba que se lo pidieran, la verdad. O sea, no tenía esa información, pero bueno, podía entrar dentro de lo que yo me podía esperar que se hiciera", ha repetido.