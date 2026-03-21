El jefe de los árbitros alemanes subraya que el VAR no ofrece objetividad absoluta

Archivo - FILED - 27 May 2016, Baden-Wuerttemberg, Rottenburg am Neckar: German Referee Knut Kircher speaks during an interview with dpa. Germany's referee chief Knut Kircher is open to introduce a Video Support system which is only activated upon challen - Christoph Schmidt/dpa - Archivo

BERLÍN 21 Mar. (dpa/EP) -

El jefe de los árbitros en Alemania, Knut Kircher, advirtió sobre la expectativas excesivas depositadas en el sistema de videoarbitraje (VAR), después de que esta herramienta de apoyo haya sido objeto de crecientes críticas.

Kircher declaró este sábado al diario 'Süddeutsche Zeitung' que el VAR debería volver a su propósito original de intervenir únicamente cuando un árbitro comete un error flagrante. "Cada vez que oigo a la gente decir que 'el VAR debe hacer que el fútbol sea más justo', me salen aún más canas de las que ya tengo. El VAR simplemente no puede hacer eso", comentó Kircher.

"Siguen siendo las personas las que toman las decisiones, basadas en sus propias perspectivas e interpretaciones", remarcó Kircher, que señaló que la opinión pública en lo relacionado con el VAR y los árbitros se encuentra actualmente en un punto de ruptura.

El partido del fin de semana pasado entre el Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich fue objeto de especial escrutinio tras una serie de decisiones polémicas del árbitro Christian Dingert. "Este partido fue un buen ejemplo de cómo el fútbol todavía tiene que soportar ciertas cosas a pesar del VAR. El VAR no podrá garantizar una objetividad absoluta; nunca hemos afirmado que lo hiciera", apuntó.

"Tenemos que aceptar una vez más que hay decisiones en una proporción de 80-20 o incluso 70-30 que toma el árbitro en el campo, y que el VAR no tiene cabida en ellas", sostuvo Kircher.