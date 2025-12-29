Joan Laporta, citado como investigado por una presunta estafa en 2016

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a su salida a la Ciutat de la Justicia, a 12 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha citado a declarar como investigado el próximo 16 de enero al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a raíz de una querella por un presunto delito de estafa ocurrido en 2016, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este lunes.

La titular del juzgado también ha citado como querellados al vicepresidente del club blaugrana, Rafael Yuste, y a otros dos exdirectivos: al economista Xavier Sala i Martín y al exdirector general Joan Oliver.

Según ha avanzado 'El Periódico', la imputación está relacionada con una presunta estafa de 100.000 euros a una inversora mediante dos sociedades vinculadas a los investigados a cambio de una rentabilidad de un 6%, si bien la afectada asegura que sólo recuperó 12.500 euros de la inversión.

Inicialmente, la querella se archivó, pero un recurso presentado ante la Audiencia de Barcelona obligó a reabrir la causa en noviembre, al entender el tribunal que "los indicios aportados por la querellante son suficientes para, cuanto menos, iniciar una actividad de investigación".

Ahora, la instructora también pide que comparezcan en la misma fecha representantes de Core Store y CSSB Limited, dos sociedades con las que presuntamente tienen una vinculación los investigados y que supuestamente estarían relacionadas con la inversión.