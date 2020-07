Fútbol.- José Manuel Franco pide "la máxima responsabilidad" a los madridistas para que eviten celebraciones públicas

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha enviado un mensaje a todos los madridistas y a todos los madrileños para evitar cualquier celebración en la calle si esta semana el Real Madrid se proclama vencedor de la Liga.

Así, ha señalado que la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid están preparando un dispositivo adecuado por si el Real Madrid ganara la Liga esta semana.

A pesar de ello, Franco ha pedido "máxima responsabilidad a todos los aficionados y, en este caso, a los madridistas, para que este año no se lleven a cabo esas celebraciones tradicionales en la plaza de Cibeles ni en ningún otro lugar de Madrid" y ha insistido en que "el coronavirus todavía está con nosotros y una celebración multitudinaria podría provocar de nuevo serios contagios en la población".

En este sentido, el representante del Gobierno en Madrid ha enviado un mensaje claro y contundente a todos los aficionados para que "sean responsables y este año no salgan a la calle a celebrar este éxito futbolístico y lo hagan desde sus casas, con los suyos y que no acudan masivamente a ninguna celebración porque ahora no nos podemos permitir ni bajar la guardia ni un rebrote de casos en Madrid".