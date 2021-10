Josh Cavallo: "Me duelen mucho las mejillas de tanto sonreír"

LONDRES, 28 Oct. (dpa/EP) -

El futbolista profesional australiano Josh Cavallo ha asegurado que le "duelen mucho las mejillas de tanto sonreír" tras la numerosas muestras de apoyo recibidas después de anunciar públicamente su homosexualidad y que ha pasado "la mejor noche de sueño" de su vida tras dejar atrás "una vida de mentiras".

"Hoy me desperté, cerré ese viejo libro y abrí el libro real sobre Josh Cavallo. Nunca sonreí tanto en mi vida y anoche tuve la mejor noche de sueño sabiendo que finalmente podría ser yo mismo y no llevar una vida de mentiras. Me duelen mucho las mejillas de tanto sonreír", reconoció en declaraciones a la BBC.

Este miércoles el, jugador, que recibió el apoyo público tanto de su club, el Adelaide United, como de la Federación Australiana y numerosas personalidades del fútbol mundial, reconoció que hasta ahora estaba obligado a "enmascarar los sentimientos para encajar en el molde del futbolista profesional".

"Me enorgullece anunciar públicamente que soy gay. Ha recorrido un viaje hasta llegar a este punto de mi vida, pero no puedo estar más feliz con mi decisión de salir del armario", anunció en sus redes sociales Cavallo, de 21 años e internacional con las categorías inferiores de la selección australiana.