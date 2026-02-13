El jugador culé Fermín López protagoniza una nueva campaña de Milka que homenajea a los abuelos

Archivo - Milka lanza la campaña 'El Homenaje Más Tierno' - MILKA - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Milka ha puesto en marcha una nueva campaña que homenajea a los abuelos, a los que califica de figuras de apoyo para sus nietos, en una iniciativa protagonizada por el jugador del FC Barcelona Fermín López y su abuela Loli, como ha dado a conocer la marca de chocolate perteneciente a Mondelez International y patrocinador oficial de LaLiga.

Con esta campaña, ideada por Ogilvy y que lleva por lema 'El Homenaje Más Tierno', Milka demuestra el vínculo de los dos protagonistas ya que, como enfatiza, detrás del jugador, existe una abuela que irradia felicidad al ver los valores que su nieto posee y la carrera que está forjando.

"Con esta campaña celebramos la figura de los abuelos, que juegan un papel fundamental en el apoyo a la familia española; son esa inspiración de esfuerzo y dedicación que conecta directamente con la ternura de una marca como Milka", afirma la Senior Brand Manager Milka Iberia, Sofía Brás.