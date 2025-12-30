Fútbol.- Los jugadores del RCD Espanyol hacen su tradicional visita navideña al Hospital HM Nens de Barcelona

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación HM Obra Social Nens ha organizado un año más la visita navideña de una delegación del RCD Espanyol de Barcelona con sus jugadores y jugadoras al Hospital HM Nens de la 'Ciudad Condal', según ha informado este martes la empresa hospitalaria en un comunicado de prensa.

Han acudido en representación de las plantillas de los primeros equipos Javi Puado, Pol Lozano, Ruth Frías y Marina Jover, quienes acompañados por el director médico de HM Nens y de la Fundación HM Obra Social Nens, Jordi Ortner, han visitado a niños ingresados en el centro y les han entregado regalos y fotografías del equipo firmadas por los jugadores asistentes.

Como parte de la comitiva del Espanyol, han acudido el embajador Antoni Blanch; los representantes del club Alberto Ariza, Joan Capdevila y Quique Pérez; el representante de la Fundación RCDE, Alberto Fernández Díaz; el representante de la FCPE, Jose Manuel Acosta, y la voluntaria 'perica' Elisabeth Verde.