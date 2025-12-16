Los jugadores del Real Valladolid inician las visitas a niños en el Hospital Clínico para acercarles la Navidad

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jugadores del Real Valladolid ha iniciado las visitas a niños ingresados en diferentes áreas pediátricas del Hospital Clínico Universitario de la capital vallisoletana con el fin de acercarles la Navidad y la magia de estas fechas en las que, por algún motivo, precisan pasarlas en el centro hospitalario.

En concreto, Javi Sánchez, Juanmi Latasa, Pablo Tomeo, Álvaro Aceves, Álvaro de Pablo, Laura Valdivieso y Lucía Martínez, jugadores del Real Valladolid Club de Fútbol acompañados por el presidente de la entidad, Gabriel Solares, han protagonizado la primera de estas visitas a servicios y unidades asistenciales del centro especialmente dedicados a la atención de los pacientes más jóvenes.

Así la estancia navideña de los representantes blanquivioletas ha tenido su primera parada en la zona de psiquiatría infantojuvenil, donde han podido conocer de primera mano, como si fuera una "rueda de prensa", información sobre la próxima cita liguera del primer equipo masculino o del liderato que actualmente ocupa el Real Valladolid femenino en su competición, han informado a Europa Press fuentes del Hospital.

En un entorno asistencial en el que la decoración más amable y festiva anuncia ya las Navidades, los jugadores también han visitado las áreas de hospitalización infantil, maternidad y neonatos y las urgencias pediátricas, donde han compartido sonrisas y regalos con los más jóvenes pacientes del Clínico y donde se han sacado fotografías con ellos, sus familias, con profesionales del centro y cualquiera que así se lo ha solicitado.

La visita del Real Valladolid Club de Fútbol inicia las actividades que, en colaboración de entidades y colectivos sociales, deportivos y culturales se han programado por el Servicio de Atención al Usuario del Hospital en colaboración con todo el Clínico y sus trabajadores, "con el fin de hacer presente el espíritu y la magia de estas fechas tan especiales para aquellos a los que su salud o el acompañamiento de alguna persona cercana ingresada le obligan a estar en nuestro centro hospitalario".

Este miércoles, 17 de diciembre, el turno le corresponderá al Coro 'Fuente Olivo' quien, a partir de las 11.00 horas, interpretará su repertorio de villancicos navideños en el vestíbulo principal del hospital y en los de las plantas tercera, sexta y undécima.

DEPORTE, MAGIA Y FICCIÓN

Al día siguiente, el 18, serán miembros del VRAC Quesos Entrepinares los que de nuevo lleven la sorpresa y la animación de las áreas y zonas de hospitalización pediátrica del Clínico.

El 22 de diciembre, coincidiendo con el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, los hospitalarios Papá Noel, Mamá Noel y sus elfos felicitaran las fiestas por todo el Clínico, recordando -que por ello a esa jornada se le denomina popularmente el 'Día de la salud'-, "que lo importante es tener salud".

De la mano del Centro Comercial 'Vallsur', la jornada del 23 será la de la visita del Bluey navideño y de Papá Noel, repartiendo regalos a los menores hospitalizados. Además, ese día, se entregará su premio al ganador del concurso de postales navideñas por parte de la Asociación 'Campanilla', dedicada a apoyar a los niños pacientes oncológicos y sus familias.

Ya en la víspera de Reyes, los Reyes Magos de Oriente hará una parada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid dentro del periplo que les llevara a recorrer las ilusionadas calles de Valladolid como antesala de la noche más mágica del año.

Además, como es ya tradicional, la Legión 501 Star Wars cumplirá con su compromiso solidario con el hospital el 9 de enero, cierre de este programa navideño, a partir de las 18.30 horas, cuando recorrerá unidades asistenciales pediátricas del Clínico.