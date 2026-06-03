Jurado del Princesa de Asturias destaca "deslumbrante talento" y "excepcional trayectoria deportiva" de Messi

Jurado del Premio Princesa de los Deportes 2026 durante la lectura del fallo del galardón en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 ha reconocido el "deslumbrante talento" y "la excepcional trayectoria deportiva" del futbolista argentino Leo Messi, distinguido con el galardón este miércoles en Oviedo.

En su fallo, el jurado ha subrayado, además de su deslumbrante talento, su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.

El acta subraya que Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su "ejemplar comportamiento" dentro del campo y por su "constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

Reunido en el Hotel Eurostars de La Reconquista, el jurado del galardón, ha estado integrado por Teresa Bernadas Porto, José Félix Díaz Fernández, Joaquín Folch-Rusiñol Corachán, Andrea Fuentes Fache, Juan Ignacio Gallardo Tomé, Patricia García Rodríguez, Santiago Nolla Zayas, Jennifer Pareja Lisalde, Alberto Suárez Laso, Joan Vehils Guasch y Theresa Zabell Lucas, ha estado presidido por Teresa Perales Fernández, y ha contado con Paloma del Río Cañadas como secretaria.