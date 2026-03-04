La justicia española cita al CEO de Cloudflare en Madrid por una querella de LaLiga y Movistar Plus+

Archivo - Logo de Movistar - MOVISTAR+ - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y Movistar Plus+ (Telefónica Audiovisual Digital) han presentado una querella, ya admitida a trámite, contra el consejero delegado de Cloudflare Inc., Matthew Prince, por presuntos delitos de piratería audiovisual, según han indicado fuentes judiciales a Europa Press.

En este contexto, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado al estadounidense a declarar el próximo 7 de abril como investigado por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia, según fuentes judiciales.

En la causa figuran como querellados el propio Matthew Prince, en calidad de CEO de Cloudflare Inc., y la mercantil Cloudflare Inc. como persona jurídica, relacionada con su filial en la Unión Europea Cloudflare Portugal Unipessoal Lda.

El órgano judicial, Plaza número 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha acordado la citación de Prince en calidad de investigado y la imputación de Cloudflare Inc. como persona jurídica. Se trata de la primera citación judicial en España a una compañía tecnológica de Estados Unidos por presuntos delitos contra la propiedad intelectual.

TRES DELITOS DE ESPECIAL GRAVEDAD

La querella denuncia la presunta comisión de tres delitos de especial gravedad: delitos contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la administración de justicia. La imputación se fundamenta en que Cloudflare Inc. y su presidente habrían desplegado distintas actuaciones destinadas a impedir la correcta y pacífica ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024.

Dicho fallo autorizaba a LaLiga y a Movistar Plus+ a notificar a los proveedores de acceso a Internet en España, en cada jornada de LaLiga, las direcciones IP que facilitasen el acceso ilícito a contenidos audiovisuales protegidos, incluidas numerosas IP asociadas a Cloudflare.

38% DE LA PIRATERÍA USARÍA CLOUDFLARE

Los hechos objeto de investigación se relacionan con la facilitación de servicios tecnológicos que habrían impedido la eficacia de esa resolución judicial, al ocultar de forma sistemática las direcciones IP de plataformas piratas y prestar servicios considerados imprescindibles para la piratería.

Según la querella, aproximadamente un 38 por ciento de los servidores, webs, reproductores y plataformas ilegales que difunden contenidos de competiciones de forma ilícita en España habrían utilizado servicios de Cloudflare.

LaLiga y Movistar Plus+ sostienen que Cloudflare actúa como un intermediario técnico cuya red de distribución de contenidos (CDN) y sistema de 'reverse proxy' ocultan la IP real de los servidores piratas tras direcciones IP de Cloudflare visibles en Internet.

Se le atribuye la prestación de alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de flujos de 'streaming' con contenidos ilícitos de LaLiga, lo que situaría a la compañía como un "actor imprescindible" en toda la cadena de la piratería audiovisual.

REQUERIMIENTOS IGNORADOS Y CAPACIDAD DE BLOQUEO

Los querellantes afirman que Cloudflare habría recibido más de 114 requerimientos formales, aproximadamente cada día con jornada de competición, con información detallada sobre plataformas ilícitas cuya recepción consta acreditada.

Pese a ello, sostienen que la empresa no habría adoptado medidas eficaces para cesar la actividad ilícita ni para bloquear de inmediato el acceso a las plataformas piratas que protege en su red, pese a tener capacidad técnica para ello.

La causa penal sigue en fase de instrucción, habiéndose acordado diligencias de investigación sobre la actividad de Cloudflare y su intervención en los hechos denunciados. El procedimiento examina tanto la actuación de la matriz estadounidense como la de su estructura en la Unión Europea.

DECLARACIONES DEL CEO Y OBSTRUCCIÓN

Como elementos agravantes, la querella incorpora manifestaciones públicas del presidente de Cloudflare sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales europeas. Se destaca que Prince ha sostenido que las decisiones judiciales de otros países distintos a Estados Unidos no obligan a Cloudflare y que, en caso de exigirse su cumplimiento, la compañía podría ejecutar medidas que afectarían incluso a servicios de seguridad y emergencia en Europa.

En enero de 2026, tras una sanción de una administración italiana por no cumplir órdenes de bloqueo de piratería, Prince publicó en la red social 'X' que un "casi-judicial organismo" en Italia (la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones) había multado a Cloudflare con 17 millones de dólares (14,6 millones de euros) y que la empresa se planteaba, entre otras medidas, retirar servidores del país y discontinuar servicios de ciberseguridad, incluso gratuitos.

Asimismo, en una conferencia en 2025 en el 'Council on Foreign Relations', criticó una resolución de un tribunal francés que obligaba al bloqueo de contenidos ilícitos de fútbol y relató que había propuesto a otras grandes tecnológicas coordinar una respuesta conjunta, incluyendo la posibilidad de cortar servicios en Francia si no se alcanzaba una solución.

Estas declaraciones se consideran, en la querella, indicativas de una voluntad consciente de dificultar el cumplimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en territorio europeo, lo que podría encuadrarse en el delito de obstrucción a la justicia.

DAÑOS ECONÓMICOS ESTIMADOS

Los daños económicos causados por la actividad que Cloudflare presuntamente permite o facilita ascenderían a 859 millones de euros anuales. La querella sostiene que la compañía obtendría beneficios millonarios derivados de los servicios prestados a plataformas de piratería, al tiempo que contribuye a la difusión masiva de retransmisiones ilegales de partidos de LaLiga.