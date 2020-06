Fútbol.- Keita Baldé ofrece un edificio a 90 temporeros sin hogar en Lleida

Busca otro edificio para que "estén todos colocados y todos bien"

El futbolista del Mónaco formado en el Barcelona, Keita Baldé, ha localizado un edificio en el que podrán vivir 90 temporeros del campo que pasan las noches en la calle en Lleida, y confía en disponer pronto de otro para entre los dos acoger a 200 y que "estén todos colocados y todos bien".

El futbolista nacido en Arbúcies (Girona) y de ascendencia senegalesa ha contado en un directo en su cuenta de Instagram, recogido por Europa Press, que su equipo ya ha conseguido el primer edificio vivienda y pronto conseguirá, pero que "al tratarse de 200 personas no es fácil".

"Me estoy encargando personalmente de todo este tema, de los temporeros. Estamos con los detalles en el primer hogar, es un edificio para meter a 90 personas, estamos con el papeleo", ha afirmado el futbolista.

Por su parte, la activista leridana de origen senegalés Nogay Ndiaye ha explicado en declaraciones a Europa Press que este mismo lunes tenía previsto formalizar el contrato de alquiler.

En su intervención en la red social, el jugador del Mónaco ha explicado sus razones para ayudas a los 200 temporeros: "Me he ofrecido voluntario para poderles ayudar, estaban sin hogar, en cartones, sin comida, sin nada, se daban una paliza para trabajar, con el tema del coronavirus no han parado".

"No estoy aquí para buscar una guerra moral, social, de raza, de colores o de origen", ha afirmado Keita Baldé y ha precisado que quiere ayudar con vivienda, comida y ropa.

DIFICULTADES

Ha relatado las dificultades con las que se ha encontrado al buscar espacios para alojar a los temporeros temporeros y ha dicho que nadie merece "esa dificultad, es una cosa muy fea".

En este sentido ha dicho que él quería encargarse de forma anónima de estos temporeros senegaleses y que ante la dificultad para encontrar espacios ha tenido explicarlo.

"He tenido que salir a la luz par encontrar algún sitio donde meterlos, he dicho que hay garantías, que si hace falta se paga por adelantado", ha recalcado.

Según ha contado este lunes, ya ha llegado la primera partida de alimentos de su parte: "No les va a faltar de nada, yo ya he mandado el dinero para que esté cubierta la comida toda la semana".

"Lo más importante es el hogar, a la gente de Lleida que me esté escuchando, espero que nos faciliten las cosas, yo estoy detrás de responsable para ayudar a esta gente y poder colocarlos", ha remarcado.

FACILITAR LA ESTANCIA

"Les voy ayudar con mi corazón, haré todo lo que esté en mi manos para facilitar su estancia en Lleida, creo que el tema de país, de colores, tiene que perderse ya y no ser un problema", ha insistido.

Ha recordado que él jugó en el Barça, que nunca tuvo "problemas de raza o de insultos", y ha dicho que lo importante son los valores del corazón y aprender allá donde se vaya.

"Hagamos las cosas juntos, así el mundo irá para arriba. Ahora soy padre de familia y me gustaría tener un gran mundo, un gran futuro par mis hijos que puedan seguir sus sueños, trabajar tranquilamente y ser amigos de todos, negros, blancos, árabes", ha agregado.

En este contexto ha hecho esta reflexión: "Si una persona ayuda a 200 personas con comida y cosas, imaginad si nos juntáramos cinco. ¿Qué podríamos conseguir? Hay que reflexionar en un mundo mejor".