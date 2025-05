Kirian Rodríguez dona al museo 'LEGENDS' la camiseta que usó tras superar por primera vez el cáncer

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas Kirian Rodríguez ha donado al museo 'LEGENDS: The Home of Football, presented by LALIGA' la camiseta que utilizó en el primer partido que jugó después de recuperarse, por primera vez, de su enfermedad, el 30 de abril de 2023, que le enfrentó al Real Zaragoza en La Romareda.

El jugador canario, que ha tenido que dejar la práctica del fútbol de nuevo para tratarse de la recaída en el linfoma de Hodgkin que le detectaron hacer unos años, dona esta simbólica camiseta, que para él fue un aliciente en el proceso de superación y curación.

Según indicó LaLiga en nota de prensa, la entrega de la prenda se llevó a cabo en la Ciudad DeportiBarranco Seco en Las Palmas de Gran Canaria, donde Rodríguez se mostró agradecido por poder interactuar a través de su camiseta con los aficionados al fútbol.

"Para mí esta camiseta significa el estar curado del todo, por mucho que me hubiesen dado el alta, hasta que no llegó ese día en el que pisé el terreno de juego, no sentí que recuperé mi vida en su totalidad", subrayó. "Creo que la vida es muy bonita como para dejar de luchar por ella y dejar de seguir creyendo en tener ese día a día con la familia y con mis compañeros de equipo", agregó.

Por su parte, Laura Valdeolivas, CEO de 'LEGENDS', destacó la importancia de la camiseta del canario porque "su historia representa los valores que 'LEGENDS' busca reflejar como esfuerzo, superación y resiliencia". "Para nosotros, es un orgullo preservar este momento tan significativo y compartirlo con todos aquellos que visitan el museo", añadió.

El museo recibe esta pieza esperando que pueda servir "de inspiración no sólo para los aficionados de fútbol que la puedan contemplar en el espacio 'LEGENDS' sino también para todos aquellos que atraviesan por la misma situación que está aún superando el capitán de Las Palmas".

'LEGENDS, The Home of Football' es un proyecto que integra el patrimonio del fútbol mundial más importante de la historia con más de 5.000 piezas entre las que se incluye memorabilia de todas las competiciones internacionales desde hace más de 100 años, entre ellas las de UEFA, FIFA, Conmebol o Juegos Olímpicos, así como de competiciones nacionales como LaLiga.