Fútbol.- Koeman: "Ansu ha demostrado que tiene un gran futuro por delante en el Barça"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha mostrado "contentísimo" con la actuación de Ansu Fati ante el Villarreal, ya que el extremo ha "demostrado que tiene un gran futuro por delante en el Barça", al tiempo que también ha alabado la "gran primera parte" de su equipo.

"Ansu es un jugador joven que tiene que buscar la regularidad en su juego y su rendimiento. Hoy ha demostrado que tiene un gran futuro por delante en el Barça y estoy contentísimo con su partido. En el último amistoso contra el Elche el rendimiento no fue óptimo y hoy sí. Ansu ha hecho un gran partido con una enorme profundidad en banda y debemos aprovechar su calidad", valoró Ansu en declaraciones a Movistar+ que recoge Europa Press.

A nivel importante, el técnico destacó la "gran primera parte" de sus pupilos. "Hemos marcado cuatro goles, con buen juego, mucho ritmo y muchos cambios de posición arriba. Para mí lo importante es si tenemos el tipo de jugadores para este sistema y sí que los tenemos, lo hemos demostrado. El único pero es que en la segunda parte perdimos demasiados balones y bajamos el ritmo, pero puede pasar en el primer partido de la temporada", indicó.

En cuanto al rendimiento de Antoine Griezmann, destacó que su posición sobre el campo es "en banda derecha hacia dentro". "En nuestra manera de pensar no tiene que jugar por fuera, tiene que hacerlo por dentro y puede cambiar posiciones con Leo. Estoy contento con su trabajo y su rendimiento. A mí no me importa quien marque", dijo.

Por último, Koeman no cerró las puertas a incorporar un delantero antes de que se cierre el mercado de fichajes. "Siempre es bueno tener un '9' para tener otro plan de juego arriba, pero podemos jugar perfectamente sin un '9' claro en el campo", finalizó.