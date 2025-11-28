LaLiga y el Alianza Lima reafirman su compromiso con el desarrollo integral del fútbol formativo en Perú

Foto tras una de las sesiones de LaLiga y el Alianza Lima - LUIS NOGUERA SÁNCHEZ

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y el Alianza Lima peruano han celebrado el Segundo Curso Internacional de Formación de Entrenadores-Nivel 2, un programa de capacitación de alto nivel que reafirma el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo integral del fútbol formativo en el Perú.

Según indicó este viernes la patronal en un comunicado, este 'workshop' internacional, que se llevó a cabo del 24 al 27 de noviembre, constó de cuatro jornadas intensivas con sesiones teóricas, prácticas y talleres especializados y se enmarca en el acuerdo que mantienen ambas instituciones y que surge de una visión compartida entre Alianza Lima y LaLiga.

"Ambas organizaciones comparten valores, modelos de trabajo y una convicción profunda por la formación, lo que convierte esta colaboración en una relación orgánica y natural. Alianza Lima es hoy uno de los principales referentes de Perú en materia deportiva y de cantera, cualidad que encaja de manera directa con las referencias y estándares de LaLiga en el ámbito internacional", apuntó LaLiga, que indicó que esta formación estuvo centrada en su pilares de la Metodología de LaLiga, que recoge los principales elementos que definen su liderazgo global en fútbol base.

Asimismo, se puso especial énfasis en el aspecto psicosocial y se abordaron las últimas tendencias en didáctica y psicología aplicada al desarrollo de jóvenes futbolistas, desde la actualización pedagógica y la gestión emocional hasta la organización de un departamento psicológico en un club profesional.

Además de este aspecto, también se profundizó en la construcción de microciclos competitivos y en la planificación semanal adaptada a cada etapa evolutiva. Los técnicos de LaLiga destacaron también la importancia del modelo de juego, el entrenamiento individualizado por puestos y el análisis por fases para definir una identidad futbolística coherente.

El cierre del curso estuvo dedicado a la optimización del rendimiento, los principios colectivos ofensivos, la fijación de objetivos y una propuesta de evaluación técnica, reforzando el compromiso de ambas.

LaLiga recordó que "más que un programa académico, este curso se proyecta como un pilar estratégico en el fortalecimiento de la estructura formativa del club". "Representa una inversión en conocimiento, profesionalización y liderazgo pedagógico dentro del fútbol peruano", añadió.

Por este motivo, al integrar metodologías y enfoques modernos de entrenamiento y modelos de gestión deportiva, Alianza Lima busca potenciar el trabajo de sus entrenadores y profesionales, contribuyendo al desarrollo del fútbol nacional desde sus bases.

Los formadores de LaLiga, que viajaron expresamente a Perú para el curso, aportaron una sólida combinación de experiencia internacional y especialización avanzada. Así, José Ángel García, con trayectoria en varios clubes de la patronal y proyectos en cuatro continentes, destacó por su enfoque psicológico y de desarrollo integral del jugador; mientras que David García, con una amplia experiencia en metodología y preparación física con las canteras de los clubes de LaLiga, reforzó la dimensión técnico-táctica del curso. "Ambos representan el estándar de excelencia que LaLiga exporta en sus programas de capacitación", remarcó la entidad.

"Con estos programas avanzados buscamos consolidar y profundizar los contenidos vinculados a las distintas áreas que intervienen en el proceso de formación integral del jugador como deportista y como persona. Nuestro objetivo principal es que el técnico que trabaja en etapas formativas adquiera una visión 360° del jugador, comprendiendo que su rol como formador constituye la piedra angular en el desarrollo del niño y del joven, tanto en el plano deportivo y futbolístico como en el humano", afirmó Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LaLiga.

El directivo agradeció "la confianza depositada" en LaLiga por parte de Alianza Lima. "Apoyamos su apuesta por el máximo desarrollo del fútbol base peruano como base de una visión de futuro de éxito. Compartimos con el club la visión de la importancia de formar a quienes forman, fortaleciendo las bases del desarrollo técnico, pedagógico y humano del deporte nacional", subrayó.

Por su parte, para el club peruano, "este segundo curso internacional representa la consolidación de una estrategia institucional orientada a profesionalizar de manera sostenida el fútbol formativo peruano". "LaLiga es un aliado que comparte nuestra visión y nuestros estándares, y que nos permite integrar metodologías modernas, análisis táctico, psicología deportiva y planificación de alto nivel dentro de nuestro proyecto formativo", comentó.

"Que nos hayan elegido como su socio orgánico en el país es un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando y a la apuesta del club por la excelencia. Esta capacitación se alinea plenamente con nuestros objetivos: formar jugadores competitivos, integrales y preparados para escenarios de alto rendimiento. Cada jornada fortalece la unificación metodológica, la calidad del entrenamiento diario y el crecimiento profesional de nuestros entrenadores, contribuyendo a construir un proceso sólido y sostenible para el futuro del fútbol formativo de Alianza Lima", señaló Gersson Gálvez, Director de Metodología de Alianza Lima.

LaLiga, a través de su departamento de Proyectos de Fútbol, ha realizado más de 980 proyectos en 60 países diferentes, desde formaciones de entrenadores hasta consultorías integrales o el establecimiento de proyectos permanentes como LaLiga Academy en países como China o Vietnam. En todos estos proyectos se aplica la Metodología de LaLiga, un sistema propio que incorpora muchos de los elementos que definen el éxito del fútbol base español en los pilares táctico-cognitivo, Técnico-coordinativo; Físico- condicional y Psicológico socio-afectivo.