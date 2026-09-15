LaLiga asumirá el sobrecoste municipal de un nuevo partido del Rayo en Butarque

LEGANÉS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga asumirá el sobrecoste que tenga que afrontar el Ayuntamiento de Leganés por los servicios municipales necesarios para el nuevo partido del Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports este martes en el Estadio de Butarque, según ha dado a conocer el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Recuenco.

El conjunto franjirrojo volverá a disputar allí su encuentro frente al Espanyol, al no haber margen para trasladar el partido a Vallecas tras el levantamiento de la cautelar de este lunes.

Es por ello que el primer edil ha explicado que tras anunciar la pasada semana que no estaban dispuestos a seguir asumiendo el coste de los servicios extraordinarios que requieren estos encuentros, la Liga se puso en contacto con él y le trasladó su compromiso de hacerse cargo.

En este sentido ha precisado que ahora se tendrán que cuantificar los gastos para poder reclamar posteriormente el importe a la Liga.

Una vez abonada la cantidad, será la propia organización la que se entienda con el Rayo Vallecano para gestionar ese coste. Cabe recordar que, previo al partido de este martes, el Consistorio ya había facilitado la celebración de dos encuentros del Rayo en el estadio del Leganés, durante el inicio de temporada.

Es por ello que el regidor insistió el pasado miércoles en que, si se llevaba a cabo un tercer encuentro, éste no debía suponer nuevos gastos para las arcas municipales.

"Esos gastos no los deben soportar los vecinos de Leganés", afirmó Recuenco. En concreto, el Ayuntamiento señaló que los gastos derivados de seguridad, limpieza viaria, control de tráfico y Protección Civil debían ser sufragados por el club en caso de que volviera a utilizar Butarque como local.

En aquel entonces, la cuantía estimada inicialmente se había situado en torno a los 50.000 euros por partido, aunque Recuenco ha señalado este martes que el importe definitivo todavía se está calculando.