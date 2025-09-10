'LALIGA Bares' impulsa un canal de denuncias para frenar las emisiones ilegales en hostelería

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

'LALIGA Bares' ha impulsado un canal de denuncias para frenar las emisiones ilegales en la hostelería, un sector donde el deporte es un motor de atracción y fidelización y que hace que la afluencia y consumo en bares aumente sensiblemente durante retransmisiones deportivas.

Sin embargo, según informó 'LaLiga' este miércoles en nota de prensa, "todavía existen bares que emiten contenidos fraudulentos, poniendo en riesgo tanto su negocio como la experiencia de los aficionados". Para combatirlo, 'LALIGA Bares' pone a disposición de todos los hosteleros un canal de denuncias anónimo (www.laligabares.com/denuncias), que permite reportar a aquellos locales que utilizan señales ilegales.

La patronal detalla el "sencillo" proceso, que comienza porque el denunciante "localiza el establecimiento y adjunta fotos como prueba mediante un formulario online", una información que "verifica el equipo de LaLiga para comprobar si la emisión es fraudulenta". Si lo es, "se procede con las acciones legales correspondientes, protegiendo así al sector y fomentando una competencia leal".

LaLiga advierte que es "fácil detectar si un local retransmite sin permisos oficiales" ya que en sus pantallas deben tener el logo de 'LALIGA TV BAR' o 'DAZN BAR', y que el canal que emite incluye los iconos de las operadoras oficiales (Movistar, Orange, Vodafone, BAR TV, +Bar Sport TV, MasMedia o TV Hotel) con una 'B' en el logo si es un Bar o una 'A' si es una casa de apuestas.

"Si no aparece ninguno de estos indicadores, es probable que la señal sea ilegal. En ese caso, basta con acceder al mencionado canal (www.laligabares.com/denuncias) y reportarlo de manera confidencial", remarcó el organismo que preside Javier Tebas.

Para Alberto Díaz, director de HORECA de LaLiga, "al denunciar las emisiones fraudulentas, los hosteleros no sólo protegen la inversión en su propio negocio, sino que también garantizan una experiencia de calidad y confianza a sus clientes".

"Las primeras denuncias han llegado de hosteleros que quieren proteger la inversión en su negocio y competir en igualdad de condiciones. A ellas se suman las de aficionados, que se sienten engañados cuando un bar emite de forma ilegal un producto de baja calidad y, aun así, les cobra como si fuera legal. Esta colaboración conjunta nos permite combatir el fraude audiovisual y, sobre todo, concienciar de que piratear es robar", añade el directivo.

Por ello, la patronal insiste en que "con este compromiso colectivo, cada bar puede convertirse en un espacio donde el deporte se disfrute de forma segura, profesional y justa" y sirve para "combatir la piratería, ofreciendo una visualización de calidad y sin interrupciones", una lacra que ha descendido en España en un 60 por ciento durante la temporada 2024-2025.

"Recurrir a la señal oficial no sólo protege el negocio frente a riesgos legales, a su vez permite que cada jornada deportiva se viva con total tranquilidad y profesionalidad, reforzando la confianza de los clientes", sentencia LaLiga.