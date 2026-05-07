Fútbol.- LALIGA Business School y Grupo Baskonia-Alavés lanzan un curso sobre Inteligencia Artificial aplicada

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

LALIGA Business School, el departamento educativo de LaLiga, ha decidido reforzar su apuesta por la formación de los profesionales del futuro con el lanzamiento del curso executive 'IA aplicada a la industria deportiva', desarrollado junto al Grupo Baskonia-Alavés, una de las organizaciones más innovadoras del ecosistema deportivo.

El programa, que se celebrará los próximos 18 y 19 de junio en las instalaciones de la Universidad EUNEIZ en Vitoria-Gasteiz, nace con el objetivo de dar respuesta a uno de los grandes retos actuales de la industria como es la adopción estratégica de la inteligencia artificial como palanca de transformación y como vía para aumentar la competitividad en clubes y entidades deportivas.

Con una duración de 10 horas en formato presencial y online, el curso está dirigido a profesionales y estudiantes interesados en la intersección entre innovación y negocio deportivo, con un contenido impartido por profesores de primer nivel que forman parte de la industria y que combina visión estratégica y un enfoque práctico basado en casos reales. 'Multiverse Computing' y 'EUNEIZ' también participarán en el curso liderando bloques formativos.

El contenido del curso aborda tanto los fundamentos de la inteligencia artificial y el 'machine learning' como su aplicación práctica en áreas clave del negocio deportivo, incluyendo la monetización de activos, la generación de nuevos modelos de negocio, la mejora de la eficiencia operativa o el desarrollo de estrategias de 'fan engagement'.

Además, el programa incluye talleres prácticos con herramientas como 'ChatGPT', 'Copilot' o 'Gemini', así como sesiones centradas en gobernanza, ética y escalabilidad de la IA. En este sentido, la colaboración entre LaLiga y el Grupo Baskonia-Alavés permite ofrecer una experiencia formativa diferencial, combinando el conocimiento del modelo de gestión de LaLiga, considerado un referente en la transformación del deporte a nivel global, con la visión innovadora de una de las organizaciones más avanzadas en el uso de la tecnología en el ámbito deportivo.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de LALIGA Business School por impulsar la profesionalización del sector deportivo a través de la formación especializada de los profesionales del futuro. Desde su creación, el proyecto ha trabajado para detectar y desarrollar talento a nivel global, contribuyendo al crecimiento de una industria en constante evolución.

"La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en la que operan las organizaciones deportivas, desde la toma de decisiones hasta la relación con los fans o la generación de nuevos ingresos. Desde LALIGA Business School, nuestro objetivo es preparar a los profesionales para liderar este cambio con una visión estratégica y responsable", afirma José Moya, director de la escuela.

Por su parte, el Grupo Baskonia-Alavés aporta al programa su experiencia como entidad pionera en la aplicación de tecnología e innovación en el deporte, consolidándose como un referente en la transformación digital dentro del sector.

"La IA está llamada a redefinir la industria deportiva, pero su verdadero impacto dependerá de la capacidad de las organizaciones para entenderla, integrarla y liderarla estratégicamente. Con este programa queremos contribuir a formar a los profesionales que van a impulsar esa transformación", advierte Aitor Jiménez, director de Innovación y Tecnología del grupo y co-director del programa.

"Con este lanzamiento, LaLiga refuerza su posicionamiento como actor clave en la integración de la inteligencia artificial en la industria del deporte, apostando por la formación como motor de transformación y desarrollo del sector", sentencia la patronal.