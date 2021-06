LaLiga comunica a la SD Amorebieta que Urritxe no es apto para LaLiga SmartBank y deberá buscar otro campo

La entidad vizcaína deberá proponer antes del 12 de junio dos instalaciones deportivas alternativas en las que disputar sus partidos

BILBAO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El campo de Urritxe es "no apto" para la disputa de partidos de LaLiga SmartBank y su adaptación para poder albergar esta competición la próxima temporada "es igualmente inviable" debido a "la cuantía de la inversión necesaria y el plazo de ejecución previsible", según el informe que LaLiga ha remitido a la Sociedad Deportiva Amorebieta, después de la visita que responsables de las diferentes áreas de la citada entidad cursaron el 27 de mayo al campo municipal de Amorebieta-Etxano.

Según ha informado la entidad que preside Jon Larrea, tiene ahora de plazo hasta el próximo 12 de junio para proponer a LaLiga dos alternativas al Estadio Urritxe. La noticia ha sido acogida con "profunda tristeza" por parte de la junta directiva del club, que estaba decidida a "exprimir el mínimo resquicio" que el informe de LaLiga pudiera dejar para acoger en Urritxe sus partidos como local la próxima temporada.

Sin embargo, el informe es "categórico y no permite seguir alimentando esa esperanza". "Como consecuencia de las valoraciones y observaciones que los distintos responsables de cada área reflejan en dichos informes, lamentamos tener que informarles que el Estadio de Urritxe no cumple con gran parte de los requisitos y estándares mínimos establecidos por LaLiga para albergar partidos de competición oficial en LaLiga SmartBank y, por lo tanto, dicha instalación debe ser a día de hoy considerada como NO APTA a tales efectos", reza el informe.

"En este mismo sentido, entendemos que las importantes necesidades de adaptación, la cuantía de la inversión necesaria y el plazo de ejecución previsible, hacen igualmente inviable poder plantear un programa de actuaciones que permitiera valorar la posible utilización del Estadio Urritxe, a corto plazo, en dicha competición durante la temporada 2021/2022", añade.

Los expertos de LaLiga consideran asimismo "inviable" la subsanación de las observaciones efectuadas en el plazo de diez días establecido en el artículo IV.1 del Reglamento General", por lo que conceden a la SDA el mismo plazo de tiempo para "realizar las gestiones oportunas con los titulares de otras instalaciones deportivas próximas, a fin de poder proponernos dos alternativas al Estadio Urritxe, indicándonos cuál de ellas sería su primera elección, no más tarde del próximo 12 de junio de 2021, en orden a programar una nueva visita para verificar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos".

El presidente de la SDA, Jon Larrea, ya ha dado traslado al alcalde de Amorebieta-Etxano, Andoni Agirrebeitia, de los términos del informe de LaLiga. Asimismo, la Junta Directiva del club zornotzarra ha activado ya el 'Plan B' que había concebido para el supuesto de que el campo de Urritxe no recibiera el certificado de aptitud.

A la hora de decantarse por la instalación deportiva que albergará la próxima temporada los partidos del primer equipo de la SDA, la Junta Directiva tendrá muy presentes los derechos y la comodidad de sus socios, "como no podía ser de otra manera, pero también tendrá muy en cuenta el beneficio deportivo, social y económico que puede y debe reportar a todo Amorebieta-Etxano el hecho histórico de contar con un equipo en LaLiga SmartBank por primera vez".