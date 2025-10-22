El diputado del BNG Néstor Rego durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha remitido una carta al Bloque Nacionalista Galego (BNG), en la que critica "inexactitudes y errores" de la iniciativa de la formación política que denuncia los bloqueos "indiscriminados" de páginas web promovidos por LaLiga y Movistar, la cual ha sido calificada de "insultante" por el diputado del partido gallego Néstor Rego.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, LaLiga pone de relieve que la Proposición No de Ley reconoce que sus actuaciones "se encuentran plenamente amparadas por resoluciones judiciales". Además, critica la "falta de consideración hacia los verdaderos perjudicados" y la "absoluta despreocupación" por que desde las IP se esté llevando a cabo una actuación "delictiva".

Asimismo, LaLiga afea al BNG la "omisión del perjuicio que supone el fraude audiovisual" para los clubes de Primera y Segunda División, incluidos los gallegos. "Omiten o desconocen que los bloqueos efectuados son proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente, y que siempre son efectuados previa constatación de emisiones ilícitas de contenidos de LaLiga", sostiene.

Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, considera que la carta "no solo falta a la verdad, sino que pretende amedrentar a una fuerza política que cumple con su deber: defender los derechos de la ciudadanía frente a prácticas abusivas y opacas que están afectando a webs y servicios completamente legítimos".

"Resulta insultante que una entidad privada se permita dirigirse en esos términos a una fuerza política democrática", ha afirmado Rego, que ha advertido: "Ninguna carta ni presión nos hará retroceder en la defensa de la justicia y de los derechos digitales frente a los bloqueos indiscriminados que se están produciendo".

Desde el BNG argumentan que la iniciativa parlamentaria no pone en cuestión la necesidad de combatir la piratería, sino que denuncia "el modo en que LaLiga y determinadas operadoras están actuando sin las debidas garantías, afectando a servicios, páginas y proyectos que nada tienen que ver con actividades ilícitas".

"La defensa de la propiedad intelectual no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales o aplicar medidas que, bajo apariencia de legalidad, suponen censura y bloqueo generalizado", ha subrayado el diputado nacionalista, que ha defendido la iniciativa en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso.