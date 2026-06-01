Fútbol.- LaLiga EA Sports bate, con 11,6 millones, su récord de asistencia a los campos en la temporada 2025-26

LaLiga EA Sports bate, con 11,6 millones, su récord de asistencia a los campos en la temporada 2025-26. - LALIGA

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports ha cerrado la temporada 2025-26 con un nuevo récord histórico de asistencia a los estadios de la máxima categoría del fútbol español, con casi 11,7 (11.693.679) millones de espectadores, un 4,2 por ciento más que en la campaña anterior 2024-25, según informa la patronal de clubes en un comunicado.

Además, se estableció un nuevo récord histórico al alcanzar el 84,9 por ciento de ocupación en los estadios. Asimismo, se registró la asistencia media más alta desde 2014-15, con 31.018 espectadores a pesar de que algunos estadios han sufrido limitaciones de aforo debido a las obras de remodelación y mejora de sus instalaciones como el Spotify Camp Nou (FC Barcelona), el Coliseum (Getafe CF) o ABANCA Balaídos (Celta).

Para LaLiga este récord histórico pone de manifiesto el "importante esfuerzo" que están llevando a cabo los clubes de LaLiga EA Sports para seguir impulsando la transformación y modernización de sus infraestructuras, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a los aficionados.

"La evolución positiva de los datos de asistencia y ocupación confirma que el fútbol profesional español continúa gozando de una magnífica salud y de una enorme capacidad de atracción, tanto dentro como fuera de los estadios", añadió.

A falta del balance final de asistencia también en LaLiga Hypermotion desde LaLiga se valora "muy positivamente" este nuevo hito, que refleja el "compromiso conjunto de clubes y aficionados por seguir proyectando el fútbol español y consolidando una experiencia cada vez más atractiva y cercana para todos los seguidores".