LaLiga y 'EA SPORTS' lanzan la segunda edición del programa internacioal 'Next Gen Draft'

Imagen del programa LaLiga FC Futures en Guatamala - LALIGA

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga anunció este miércoles que junto a 'EA SPORTS' ha puesto en marcha una nueva edición de 'Next Gen Draft', el programa internacional que combina competición, formación y experiencias transformadoras para acercar el fútbol a jóvenes de distintas culturas y comunidades.

Según indicó LaLiga en nota de prensa, esta edición 2026 "refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la creación de oportunidades reales para las nuevas generaciones, ampliando su alcance global y consolidándose como una de las iniciativas más relevantes dentro de EA SPORTS FC FUTURES".

Así, en esta segunda edición, 'Next Gen Draft' se estructura en torno a un completo recorrido formativo que integra metodología profesional, evaluación deportiva y un enfoque educativo centrado en valores. En este sentido, la 'LALIGA FC FUTURES Next Gen Draft' constará de cuatro fases diseñadas para evaluar y fortalecer tanto las habilidades deportivas como los valores personales de los participantes.

La primera será un Torneo FC Rush, inspirado en el videojuego 'EA SPORTS FC' y en el que los jugadores inscritos competirán en partidos 5v5, cada uno dividido en dos tiempos de 7 minutos. Con más de 80 partidos en un solo día, ojeadores oficiales de LaLiga desplazados desde España evaluarán técnica, visión, actitud y rendimiento para seleccionar a 50 jugadores (25 chicas y 25 chicos).

La segunda fase será un entrenamiento 'FC FUTURES Academy' en el que los 50 jugadores seleccionados recibirán entrenamientos personalizados inspirados en las prácticas 'FC FUTURES', impartidos por entrenadores 'UEFA PRO' de LaLiga e implementando la metodología oficial de la competición española. Los 32 mejores 16 chicos y 16 chicas) avanzarán a la siguiente fase.

Posteriormente, se disputará un partido de 11v11 donde los seleccionados se medirán a un equipo local y tras el cual, se elegirá a los cuatro mejores chicos y a las cuatro mejores chicas para representar a su país en una experiencia única con LaLiga en España. La selección se basará no solo en el rendimiento deportivo, sino también en factores psicoemocionales donde valores como compromiso, trabajo en equipo y perseverancia serán fundamentales, puntualizó LaLiga.

Finalmente, esta 'Experiencia LaLiga' se llevará a cabo entre los meses de junio y julio y los finalistas viajarán a España, con todos los gastos cubiertos, para unirse a un grupo internacional de 40 jóvenes talentos (8 de ellos procedentes de cada 'stage'). Durante la experiencia, recibirán sesiones de entrenamiento profesional de entrenadores 'UEFA PRO' de la patronal, disputarán partidos amistosos contra canteras de clubes de LaLiga EA Sports y disfrutarán de visitas y actividades exclusivas que los sumergirán en el entorno del fútbol de élite europeo.

'EA SPORTS FC FUTURES' es una iniciativa global a largo plazo de 'EA SPORTS' para invertir en el fútbol comunitario. Además de apoyar a más de 15 programas asociados y donar equipamiento en más de 10 países, el proyecto incluye una biblioteca online gratuita de ejercicios de entrenamiento para que los entrenadores utilicen en sus sesiones diarias.

Estos ejercicios combinan elementos visuales del juego con la orientación de entrenadores expertos, uniendo el componente físico y digital del deporte para crear experiencias de aprendizaje innovadoras para jóvenes jugadores.

El proyecto también invierte en la rehabilitación de canchas de fútbol en áreas desfavorecidas para promover el deporte y proporcionar espacios seguros para la juventud local. Renovaciones anteriores han tenido lugar en Málaga, Valencia, Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Cheng San-Seletar (Singapur), São Paulo (Brasil), Medellín (Colombia) y Guadalajara (México), contribuyendo a revitalizar comunidades y expandir el acceso al juego.