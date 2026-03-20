Detalle de una de las camisetas para el quinto aniversario de la jronada 'VS RACISM' de LaLiga - LALIGA

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports impulsará una edición "especialmente significativa" de 'VS RACISM' con motivo del quinto aniversario de esta iniciativa destinada a amplificar el mensaje de tolerancia cero frente al racismo dentro y fuera de los estadios.

Enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que tiene lugar este sábado 21 de marzo, la jornada 'VS RACISM 2025/26' incorporará por primera vez acciones simbólicas que dan un paso más en la implicación de jugadores, aficionados y comunidad digital, según informó LaLiga en nota de prensa.

Como principal novedad de esta temporada, jugadores de LaLiga que han sufrido ataques racistas a lo largo de su carrera como Nico e Iñaki Williams (Athletic Club), Dion Lopy (UD Almería), Bambo Diaby (Elche CF), Omar El Hilali (RCD Espanyol) y Lago Junior (CD Lugo) han participado activamente en la campaña escribiendo una palabra que representa el mensaje que desean trasladar en la lucha contra esta lacra.

Estas palabras se incorporarán en un parche tipo 'jocktag' situado en la parte inferior de la camiseta que vestirán los equipos durante la jornada 'VS RACISM', convirtiendo la equipación en un soporte directo de concienciación y denuncia. Esta prenda, al igual que los brazaletes que portarán los futbolistas, ha sido producida por 'Avery Dennison'.

Además, en este quinto aniversario, LaLiga EA Sports ha apostado por renovar el impacto visual y emocional de la campaña con una propuesta artística desarrollada junto al reconocido artista urbano 'SUSO33' y con un concepto creativo que sitúa el mensaje 'VS RACISM' "como eje visual central de la identidad de la jornada, convirtiéndolo en un grito colectivo contra el odio". Este enfoque artístico se materializa en el diseño del balón oficial y en las camisetas conmemorativas que vestirán los equipos durante la jornada, reforzando la dimensión simbólica de esta edición especial.

El compromiso compartido entre LaLiga EA Sports trasciende el terreno de juego y se activa también dentro del videojuego 'EA SPORTS FC26', que integrará elementos específicos de la campaña, trasladando el mensaje a millones de aficionados en todo el mundo como, por ejemplo, la camiseta diseñada para esta iniciativa.

"Esta dimensión digital, impulsada por 'EA SPORTS', permite amplificar el alcance de la iniciativa y conectar con nuevas generaciones a través del ecosistema global del fútbol, reforzando el propósito común de utilizar el poder del deporte como motor de cambio social", remarcó la patronal.

Además de estas novedades, la campaña contará con una presencia integral de elementos identificativos diseñados exclusivamente para esta jornada de la competición como brazaletes conmemorativos que portarán los jugadores, personalización de diversos soportes presentes en los estadios como los toblerones, videomarcadores o los mensajes institucionales que se trasladarán en el salto al campo.

También volverá a sonar el himno compuesto dentro de esta iniciativa en su tercera edición (#1VoiceVSRACISM) que fue diseñado junto a 'Little Spain' y se convirtió en una pieza musical de referencia con gran repercusión a nivel mundial aunando a multitud de voces contra la discriminación racial. Del mismo modo, teniendo en cuenta la trayectoria de esta iniciativa, se ha preparado un vídeo resumen de estos cinco años de historia que se utilizará para amplificar la acción a nivel audiovisual.

"En su quinto aniversario, 'VS RACISM' consolida su evolución: del mensaje simbólico a la acción compartida entre jugadores, clubes, aficionados y comunidad digital, reafirmando el compromiso sostenido de LALIGA EA SPORTS en la lucha contra el racismo", sentenció LaLiga.