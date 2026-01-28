LaLiga gratificará a los que hagan denuncias válidas contra la piratería en establecimientos HORECA

Archivo - Varios aficionados ven en la televisión de un bar el partido de fútbol entre España y Japón, durante el Mundial de Qatar 2022, a 1 de diciembre de 2022, en Gijón, Asturias (España). Decenas de aficionados se reúnen, en la ciudad en la que nació - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga va a continuar reforzando su lucha contra las emisiones ilegales de fútbol en establecimientos HORECA impulsando su Canal de Denuncias, pero también con un plan de gratificación para aquellos que le informen de piratería en estos locales.

De este modo, la patronal de los clubes profesionales apuntalará su estrategia basada en su canal de denuncias, "una herramienta fácil, segura y confidencial que permite a cualquier ciudadano colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta", con un plan de gratificación "por el que los usuarios que realicen una denuncia válida y efectiva podrán recibir 50 euros como agradecimiento por su colaboración, una vez completado el proceso de validación correspondiente".

"El objetivo es doble: proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento", recalcó LaLiga este miércoles en nota de prensa.

El organismo que preside Javier Tebas recuerda que detectar una emisión ilegal de fútbol en un bar "es sencillo y puede hacerse en cuestión de segundos" y para ello ofrece "una pauta clara y visual para cualquier aficionado" que consiste en comprobar si en la esquina de la pantalla del televisor durante la retransmisión hay una 'B', en caso de un bar, o una 'A', si es una casa de apuestas. Si no aparece ninguna, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal.

En este caso, cualquier persona puede acceder al canal de denuncias de LaLiga en 'www.laligabares.com/denuncias', completar un breve formulario y adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión, un proceso que "es rápido, intuitivo y confidencial". "Una vez recibida la denuncia, los equipos de LaLiga analizarán la información y, si se confirma que cumple los requisitos establecidos, se activará el proceso de control y, en su caso, la gratificación prevista", añadió la patronal.

LaLiga subrayó que el canal de denuncias 'LALIGA BARES' está diseñado para facilitar la colaboración ciudadana "sin exponer al usuario". "Todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y las denuncias son revisadas bajo criterios técnicos y objetivos antes de considerarse válidas o gratificables", advirtió, resaltando que deberán existir "pruebas fehacientes que evidencien la existencia de retransmisiones pirata".

Además, LaLiga aclara que si el consumidor desea hacer una denuncia anónima sin una gratificación, también se puede realizar, y que esta gratificación de 50 euros "se concede únicamente en aquellos casos en los que la denuncia resulta efectiva tras el proceso de validación, como parte de una política de agradecimiento regulada y transparente".

Con esta actualización, LaLiga remarca que 'LALIGA BARES "va un paso más allá, poniendo en valor el consumo de fútbol legal y protegiendo las inversiones que realizan los hosteleros para ofrecer a sus clientes una experiencia de calidad, mediante una colaboración responsable".

El organismo insiste en que la protección de los derechos audiovisuales es una de sus "prioridades estratégicas" y que por ello en cada temporada "despliega un amplio conjunto de medidas para combatir el fraude" como sistemas avanzados de monitorización y análisis para detectar emisiones ilegales, inspecciones y controles en establecimientos HORECA, la colaboración con operadores, plataformas tecnológicas y autoridades a nivel nacional e internacional, o acciones legales contra redes de distribución ilegal y uso fraudulento de señales.

"La piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla", apunta Javier Tebas.