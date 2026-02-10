LaLiga pone en marcha una nueva edición de sus ligas en los Campos de Refugiados de Za'atari y Azraq

Imagen de los equipos participantes en las ligas de LaLiga en los Campos de Refugiados de Za'atari y Azraq - LALIGA

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Fundación LaLiga, con la colaboración de la AFDP Global (Association Football Development Programme), han puesto en marcha una nueva edición de las diferentes ligas de fútbol que desarrolla desde 2018 en los Campos de Refugiados de Za'atari y Azraq, en Jordania.

Enmarcadas en el proyecto 'LALIGA Za'atari & Azraq Social Project', esta iniciativa tiene como propósito utilizar el fútbol como herramienta de transmisión y educación de los valores positivos del deporte, para mejorar el bienestar psicológico de sus participantes, la resiliencia y la forma de relacionarse con los demás, recordó la patronal en un comunicado este martes.

Esta temporada participan 430 niños y niñas, divididos en 42 equipos que disputarán 166 partidos en ambos campos. En Za'atari, el programa cuenta con 286, organizados en 26 equipos y 106 partidos, mientras que en Azraq, participan 144 repartidos en 16 equipos que disputarán 60 partidos.

La competición se estructura en categorías Sub-14 y Sub-16 para los chicos, y en Sub-15 y Sub-18 para las chicas. En este sentido, LaLiga apuntó que la ampliación de la categoría masculina hasta Sub-16 "facilita la continuidad con jóvenes que ya participan en el programa desde temporadas anteriores, profundizando en su crecimiento personal y deportivo".

"Debido al gran interés que suscita el fútbol entre la población de ambos campos, tanto el sorteo de equipaciones como los primeros partidos de las ligas han generado mucha expectación. Gracias en parte a la gran repercusión que tienen los clubes de LaLiga entre la sociedad jordana, quienes donan año tras año sus vestimentas para el desarrollo de la competición, lo que llena de color y pasión por nuestro fútbol los terrenos de juego. Un hecho que demuestra la gran generosidad e implicación de los clubes con este programa social", celebró el organismo.

En concreto, un total de 16 clubes de LaLiga están representados en la competición: Atlético de Madrid, Burgos CF, Cádiz CF, CD Leganés, CD Tenerife, Getafe CF, Granada CF, Real Racing Club, RC Celta, RC Deportivo, Real Betis, Real Zaragoza, SD Eibar, UD Almería, Valencia CF y Villarreal CF.

La actividad se desarrolla con la metodología propia 'Valores para ganar', que asigna 10 puntos por partido: 3 por méritos deportivos y 7 por méritos socioeducativos, fomentando valores como la deportividad, el respeto, el trabajo en equipo y la deportividad. "Esta puntuación no solo mide el rendimiento en el campo, sino también actitudes y comportamientos que favorecen el desarrollo integral de los jóvenes participantes", advierte LaLiga.

Según explica Gonzalo Muñoz, técnico sociodeportivo del programa, "la competición es una excusa para trabajar aspectos clave como la convivencia, la gestión emocional o el respeto a las normas". "El sistema de puntuación ayuda a que los chicos y chicas entiendan que su actitud y su comportamiento tienen el mismo peso que el resultado del partido", subrayó.

Además, como novedad de esta temporada, se han incorporado evaluaciones individuales para todos los jugadores, valorando tanto su desempeño deportivo como su alineación con los valores del proyecto. Asimismo, los entrenadores y entrenadoras serán evaluados en su desempeño técnico y en su gestión socioeducativa y humana del equipo. Este proceso incluye entrevistas individuales y la definición de objetivos personalizados, con el fin de potenciar competencias técnicas y humanas de forma integral.

Javier García, otro técnico sociodeportivo del programa, destaca la importancia de este avance. "Las evaluaciones individuales nos permiten acompañar mejor a cada jugador y a cada entrenador, identificar sus fortalezas y marcar objetivos personalizados. Buscamos que el fútbol sea una herramienta real de aprendizaje y crecimiento personal", apuntó.

"Con la puesta en marcha de esta nueva temporada competitiva, LaLiga y la Fundación LaLiga reafirman su apuesta por el fútbol como instrumento de inclusión, educación en valores y transformación social, generando oportunidades de crecimiento personal y comunitario en entornos de especial vulnerabilidad", sentenció LaLiga.