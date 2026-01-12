Fútbol.- LaLiga, premiada por la APDM por su iniciativa 'Pioneros' de cuidado integral del futbolista profesional

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) ha concedido uno de sus Premios APDM 2025 a 'Preparados', una iniciativa pionera impulsada por LaLiga a través de su Fundación, en colaboración con la Fundación Blanca de apoyo al deportista, "por su apuesta por el cuidado integral del futbolista profesional".

Este proyecto centra su actuación en dos momentos especialmente sensibles de la carrera deportiva como la salud mental del futbolista en activo y su transición emocional y profesional hacia la retirada, ámbitos tradicionalmente poco atendidos en el fútbol profesional y que resultan determinantes para el bienestar personal, la estabilidad emocional y la integración futura de los deportistas, recordó la APDM en nota de prensa.

'Preparados' nace de la convicción de que LaLiga y los clubes deben acompañar a los futbolistas no solo durante su etapa competitiva, sino también en la preparación de su futuro personal y profesional, abordando de manera directa cuestiones esenciales como la salud mental, la gestión emocional, la planificación de la retirada, la orientación profesional y la incorporación al mercado laboral.

El programa se articula a través de talleres presenciales, de carácter voluntario, desarrollados en los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, y diseñados específicamente para las primeras plantillas. Cada club dispone de dos sesiones formativas, adaptadas a su calendario y necesidades, en las que se combinan contenidos audiovisuales, intervención psicológica especializada y testimonios directos de exfutbolistas que han vivido en primera persona el proceso de retirada.

'Preparados' cuenta, además, con embajadores de reconocido prestigio como Carlos Marchena y Zuhaitz Gurrutxaga, cuyas experiencias personales ofrecen a los jugadores un mensaje cercano, creíble y profundamente humano sobre la importancia de estar preparados para el después del fútbol.

Con esta iniciativa, LaLiga afronta de manera directa los retos estructurales del fútbol profesional y consolida un modelo en el que el cuidado del deportista, dentro y fuera del campo, forma parte esencial de la responsabilidad social del propio deporte.

"El Premio APDM 2025 reconoce así el valor de un proyecto que entiende el fútbol no sólo como competición, sino como espacio de acompañamiento, aprendizaje y crecimiento personal, alineado con los valores que el periodismo deportivo y el deporte moderno están llamados a promover", recalcó la asociación.