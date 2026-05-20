Fútbol.- El Lehendakari Pradales atribuye dudas de Bilbao y San Sebastián para el Mundial a "nuevas exigencias" de FIFA

El Lehendakari, Imanol Pradales, durante una declaración institucional por el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, en Ajuria Enea, a 5 de mayo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). Pradales ha ensalzado la figura del ex presidente del Gobierno - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la reflexión abierta por las instituciones vascas en torno a la retirada o no de las candidaturas de Bilbao y Donostia-San Sebastián a sedes del Mundial de Fútbol de 2030 responde a las "nuevas exigencias" planteadas el pasado mes de marzo por la FIFA tras visitar ambas ciudades.

Pradales, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión celebrada en Vitoria-Gasteiz con el presidente canario, Fernando Clavijo, se ha referido a las dudas surgidas en los últimos días respecto a la posibilidad de que Bilbao y Donostia-San Sebastián retiren su candidatura como sedes de la Copa del Mundo 2030.

Pradales, que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, ha recordado que el pasado mes de marzo "hubo una serie de visitas técnicas por parte de la FIFA" a ambas ciudades, con el fin de "conocer todas las infraestructuras en profundidad y para conocer también detalles que exige la celebración de un evento de este nivel".

El Lehendakari ha explicado que, a raíz de aquella visita, la FIFA "trasladó exigencias, algunas nuevas respecto a las conocidas hasta ese momento", en relación a las condiciones necesarias para acoger partidos del Mundial.

Ante esta situación --ha explicado Pradales-- las instituciones vinculadas a ambas candidaturas están haciendo "un análisis de todas estas cuestiones de carácter técnico, operativo, logístico, económico, financiero y de seguridad".

"HAY TIEMPO"

"Ahora hay que tener una cierta tranquilidad; hacer ese trabajo de análisis para tomar una decisión definitiva", ha manifestado, para añadir que la FIFA no adoptará una decisión definitiva sobre las candidaturas a sedes del Mundial de 2030 hasta enero del próximo año. "Tenemos tiempo por delante para hacer este análisis", ha explicado Pradales, que ha recalcado que se debe hacer este trabajo "con rigor" para, de esa forma, "tomar la mejor decisión para el país desde la máxima responsabilidad".