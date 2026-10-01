Leo Messi confirma su asistencia para recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

COLUMBUS, OH - SEPTEMBER 27: Inter Miami CF Forward Lionel Messi (10) is seen on the field in the second half during the MLS match between Columbus Crew and Inter Miami on September 27th, 2026 at ScottsMiracle-Gro Field in Columbus, OH - Michael Brown/Icon Sportswire / Zuma Press / Europ

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Julian Barnes, vencedor en la categoría de Letras; la astronauta Christina Koch, en Concordia; el profesor Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales, y la cantante Patti Smith, en Artes, serán los galardonados encargados de pronunciar discursos durante la 46ª edición de los Premios Princesa de Asturias, que contarán con la presencia ya confirmada del futbolista Lionel Messi, ganador en Deportes.

La ceremonia de entrega de estos Premios Princesa de Asturias 2026 se celebrará el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes y con la presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

Según ha indicado la Fundación Princesa de Asturias en una nota de prensa, el acto tendrrá un servicio de interpretación simultánea para todo el teatro que incluirá español, inglés, francés, noruego y japonés.

La gala, a la que asistirán todos los premiados de esta edición, será accesible también para personas con discapacidad auditiva mediante su interpretación en lengua de signos, tanto en el Teatro Campoamor como en la emisión a través de la web de la Fundación, e igualmente dispondrá por primera vez de subtítulos en directo.