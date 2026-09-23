Leo Messi y Gabriel Escarrer celebran en Miami el primer aniversario de su alianza y avanzan ideas de expansión

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, y el futbolista argentino Leo Messi - LINKEDIN GABRIEL ESCARRER

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, y el futbolista argentino Lionel Messi se han reunido en Miami (Florida, EE.UU.) para hacer balance del primer año de la alianza entre la cadena hotelera mallorquina y el astro del Inter Miami, así como para revisar sus planes conjuntos de expansión.

El encuentro se produjo tras el partido disputado entre el Inter Miami y el San Diego FC, en el que Messi anotó, y en el que Escarrer ha compartido una imagen junto al jugador para celebrar que se cumple un año desde que MiM Hoteles se integró en The Meliá Collection.

Según ha explicado Escarrer en su perfil de LinkedIn, se trata de "un momento perfecto para hacer balance y mirar hacia el futuro, revisando nuestros planes de expansión conjuntos, y para reafirmarnos en la importancia de contar con los mejores partners, lo que suele coincidir con las mejores personas, como es el caso".

"¡Gracias siempre, genio!", ha añadido el ejecutivo. No en vano, desde el 1 de noviembre de 2025, Meliá gestiona los establecimientos de MiM Hoteles bajo la enseña The Meliá Collection dentro de su estrategia de crecimiento.

Actualmente, la cartera de la cadena del futbolista está formada por seis hoteles ubicados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra. La reunión se enmarca en el primer aniversario de un acuerdo que ambos socios han valorado positivamente desde su anuncio, cuando Messi señaló que la alianza "mejorará la experiencia de todos".