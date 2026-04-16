Crónica del RC Celta - Friburgo, 1-3

RC Celta Vigo - Friburgo - Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa

El Celta se marcha escaldado de Europa

El equipo vigués, muy superado por un Friburgo que goleó también en Balaídos para estar en semifinales de Liga Europa

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta quedó eliminado de la Liga Europa este jueves con un duro 1-3, y un global de 1-6, ante el Friburgo en la vuelta de cuartos de final de la Liga Europa, muy superado e impotente en Balaídos como le ocurrió la semana pasada en Alemania.

Los de Claudio Giráldez, que buscaban la penúltima ronda en Europa por segunda vez en la historia del club, saltaron espoleados ante su público en busca de la remontada tras el 0-3 de hace una semana, pero al cuarto de hora, el Friburgo tomó posiciones y reclamó de nuevo con superioridad la eliminatoria para romper su techo y escribir su propia página histórica en Europa. El equipo alemán se medirá en 'semis' con un Braga que firmó la sonora eliminación del Real Betis en La Cartuja (2-4).

Después de ese inicio local, bien Fer López aunque falló en el pase de gol a Ferran Jutglà, el Friburgo apretó y rindió a gran nivel, sin conceder atrás y con calidad para trenzar buenas jugadas en ataque. El dominio alemán alejó al Celta de la portería visitante y, así, del milagro de la remontada. A la media hora, una volea perfecta de Igor Matanovic supuso el 0-1.

Pese al suspense del VAR, el Celta no se libró y bajó unos cuantos grados los brazos ante un rival sin tregua. En un robo en la salida de balón celeste, Yuito Suzuki firmó el 0-2 y, en la reanudación, dio la puntilla al partido (0-3). Imparable por banda derecha, Johan Manzambi sirvió el doblete del japonés cuando el Celta, con cuatro cambios en la reanudación, trataba de reaccionar.

La apuesta de Giráldez por Williot Swedberg, Iago Aspas, Sergio Carreira y El-Abdellaoui se quedó sin moral para luchar, con más de media hora aún de partido pero con un global de 0-6 encima. Entre algo de celebración anticipada de los alemanes y orgullo gallego, el Celta generó los primeros disparos a puertas, contando casi también al partido de ida. El-Abdellaoui tuvo dos claras para marcar.

Pese a ese par de despistes, los de Julian Schuster aguantaron físicamente y metidos hasta el final para citarse con el Braga. El Celta fue masticando su dura eliminación europea y no se marchó de vació por el 1-3 de Swedberg en la última jugada. Los de Giráldez tendrán que centrarse ahora en salir del bache que arrastran en Liga para asegurar un puesto en la próxima temporada europea.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RC CELTA, 1 - FRIBURGO, 3. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

RC CELTA: Radu; Javi Rodríguez, Lago (Carreira, descanso), Marcos Alonso; Rueda (Abdellaoui, descanso), Vecino (Hugo Álvarez, min.64), Moriba (Swedberg, descanso), Mingueza; Fer López, Jutglá; Borja Iglesias (Aspas, descanso).

FRIBURGO: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart (Ogbus, min.72), Makengo; Eggestein, Manzambi (Hofler, min.72); Beste (Irie, min.84), Suzuki, Grifo (Scherhant, min.56); Matanovic (Holer, min.56).

--GOLES:

0 - 1, min.33, Matanovic.

0 - 2, min.39, Suzuki.

0 - 3, min.51, Suzuki.

1 - 3, min.91, Swedberg.

--ÁRBITRO: Antony Taylor (ING). Amonestó a Moriba (min.45+1), Vecino (min.49), Aspas (min.50) y Álvarez (min.88) por parte del Celta. Y a Matanovic (min.45+1) y Ginter (min.57) en el Friburgo.

--ESTADIO: Abanca Balaídos.